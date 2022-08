Ukraińcy znów pokąsali „orków”

Siły ukraińskie strąciły w czasie weekendu dwa rosyjskie śmigłowce Ka-52 – poinformował w niedzielę na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zmuszono też do wycofania z Chersonia lokalne dowództwo sił rosyjskich

Siły Zbrojne Ukrainy przejęły pełną kontrolę ogniową nad rosyjskimi szlakami logistycznymi w obwodzie chersońskim na południu kraju – poinformował w niedzielę w ukraińskiej telewizji wiceszef chersońskiej rady obwodowej Jurij Sobolewski.

„Żaden z mostów nie nadaje się do wykorzystania w stanie wojennym do przewożenia ciężkiego sprzętu czy amunicji.(…) (Rosjanie) wykorzystują przeprawy promowe, ale to nie rozwiązuje problemu” – ocenił.