Europa na „strategicznej pustyni”. Potrzeba czynów, nie słów

Rozpoczynająca się w Europie dyskusja w kwestii zaprzestania wydawania wiz turystycznych obywatelom Federacji Rosyjskiej już ujawniła jak głębokie są podziały jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Rosja jeszcze w tym roku chce skokowo zwiększyć wydatki na swój potencjał wojskowy - pisze historyk i publicysta Marek Budzisz na portalu wPolityce.pl

Kanclerz Scholz powiedział, że „trudno sobie wyobrazić” blokadę wydawania wiz dodając przy tym, iż konsekwencje wojny Putina nie mogą dotykać „niewinnych Rosjan”. W podobnym duchu wypowiada się też Gerard Arnoud, były ambasador Francji w Stanach Zjednoczonych i przy ONZ, którego martwi to, że „nasze szlachetne wartości” nie wytrzymają zwarcia „z instynktami wojny” przypominając zarazem, abyśmy nie mieli wątpliwości o co chodzi, że Niemcy w czasie II wojny światowej mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych do momentu wypowiedzenia im przez Amerykę wojny - czytamy na portalu.

Niezależnie od argumentacji, gołym okiem można dostrzec odmienne wrażliwości, inne poziomy determinacji aby działać i różne oceny sytuacji jeśli chodzi o politykę wobec Rosji, które dzielą zachodnie jądro Europy i państwa (za wyjątkiem Węgier) naszego regionu i Skandynawów. Te różnice są istotnym problemem natury politycznej…