PGNiG wykorzysta całą dostępną przepustowość Baltic Pipe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełni całą dostępną przepustowość gazociągu Baltic Pipe dostępną w IV kwartale br., tj. szacunkowo ok. 800 mln m3, poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski

Wszystko wskazuje na to, że w IV kw. rurociąg ten będzie działał, nie na 100% mocy, ale na 30-38%. My ten poziom wypełnimy w całości, to będzie szacunkowo ok. 800 mln m3 - powiedział Wacławski podczas konferencji prasowej.