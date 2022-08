Rosyjscy okupanci czczą Lenina. Świetny wzór hańby

W jednej ze szkół Mariupola na Ukrainie, zajętego przez wojska rosyjskie, władze okupacyjne zamontowały odnalezione popiersie wodza rewolucji bolszewickiej Włodzimierza Lenina - poinformował w sobotę lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

W odremontowanej szkole nr 65 w Mariupolu okupanci ustawiają odnalezione popiersie Lenina - napisał Andriuszczenko na komunikatorze Telegram. Opublikował zdjęcie przygotowanego do montażu popiersia.

Andriuszczenko napisał także o organizowanym w innej dzielnicy pokazie filmu z czasów ZSRR. Skomentował to ironiczną uwagą, że władze okupacyjne powinny przywrócić Mariupolowi dawną sowiecką nazwę Żdanow, by „nie hańbić imienia bohaterskiego miasta Maripola”.

Doniesienia o demontowaniu pomników i symboli ukraińskich i zamienianiu ich na rosyjskie bądź nawiązujące do przeszłości sowieckiej napływają z południowej Ukrainy od miesięcy. Pomnik Lenina Rosjanie przywrócili w miejscowości Nikolske pod Mariupolem. Na Ukrainie w ostatnich latach masowo demontowano pomniki Lenina; w Rosji do dziś stoją one niemal w każdej miejscowości.

PAP/RO