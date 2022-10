Litwinow: Okupanci wywożą z rejonu Chersonia kolaborantów

Okupacyjne władze wywożą z obwodu chersońskiego tych, którzy z nimi współpracują - podkreślił we wtorek Wołodymyr Litwinow, przedstawiciel lojalnych wobec Kijowa władz tego regionu na południu Ukrainy, komentując ogłoszoną „ewakuację części cywilów”

Inny przedstawiciel lojalnych wobec Kijowa lokalnych władz Jurij Sobolewski określił oświadczenie okupantów w sprawie „ewakuacji” jako „paniczne” - pisze portal Suspilne.

Odniósł się w ten sposób do ogłoszenia przez szefa okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Wołodymyra Saldo „zorganizowanego przemieszczenia ludności cywilnej” części regionu. Saldo powiedział, że strona ukraińska „gromadzi siły do pełnowymiarowej ofensywy” na Chersoń. Stwierdził też, że „istnieje bezpośrednie zagrożenie zatopienia terytoriów w związku z planowanym zniszczeniem zapory kachowskiej elektrowni wodnej”.

Litwinow przekazał, że w Berysławiu jest duże nagromadzenie rosyjskich wojskowych i sprzętu - podaje Suspilne. Według niego do Berysławia siłom ukraińskim zostało ok. 30 km.

Jesteśmy świadomi, że Berysław będą trzymać ze wszystkich sił. Bo jak stracą Berysław, to pojawi się dostęp do Chersonia i do lewego brzegu (rzeki Dniepr) - wyjaśnił.