Morawiecki: wyrównywanie szans! To jest nasza polityka

Polityka rządu jest polityką wyrównywania szans. Tak będziemy działać dalej – powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek na spotkaniu z samorządowcami w gminie Jasienica Rosielna.

Premier podkreślił, że zadaniem rządu jest takie działanie, które prowadzi do tego, „aby Polska stawała się państwem coraz bardziej zrównoważonym w swoich podstawowych parametrach rozwoju gospodarczego, a każdy Polak, każda Polka, żeby mogli żyć, kształcić się i pracować, tam gdzie się urodzili lub tam, gdzie chcą akurat w tym momencie zamieszkać, a nie tam gdzie muszą wyjechać i muszą zamieszkać”.

Polityka naszego rządu do tej pory była polityką wyrównywania szans dla gmin powiatów w całej Polsce. To jest moje zobowiązanie, niech ono popłynie sąd, z Podkarpacia do wszystkich samorządowców. Tak będziemy działać dalej – oznajmił Morawiecki.

W ślad za naszymi obietnicami, przedstawianymi przez nas perspektywami idą nasze czyny; staramy się wspierać samorządy we wszystkich działaniach - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek na spotkaniu z samorządowcami w gminie Jasienica Rosielna.

Szef rządu podczas wystąpienia podkreślał, że rząd i samorząd powinny działać ręka w rękę przy rozwiązywaniu różnych problemów. „Temu służy nasza polityka” - zapewniał. Zaznaczył jednocześnie, że niektórzy próbują wbić klin między rząd a samorząd.

Myślę, że w ślad za naszymi obietnicami, przedstawianymi przez nas perspektywami idą nasze czyny i że państwo to dostrzegacie. Widzicie, że staramy się wspierać samorządy we wszystkich działaniach, nie tylko tych inwestycyjnych - powiedział premier.

Zwracał też uwagę na ogromne inwestycje w drogi gminne i powiatowe.

Słowo ogromne, nomen omen, nie oddaje tego ogromu, ponieważ tu trzeba powiedzieć, że to są inwestycje 5 do 10 razy większe, w zależności od lat, niż w czasach naszych poprzedników - wskazał.

5 do 10 razy, to 500 do 1000 proc. wyższe rocznie inwestycje. Tyle z rządu przeznaczamy środków, naszych rządowych, polskich na realizację waszych marzeń. Na to żeby dzieci bezpieczniej mogły pójść do szkoły chodnikiem, a nie poboczem jakiejś wąskiej drogi. Żeby budować ścieżki rowerowe, żeby zadbać o bezpieczeństwo na drogach tworząc nowe sygnalizacje świetlne, ronda, czy elementy bezpiecznej architektury drogowej - wymieniał Morawiecki.