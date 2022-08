"Pod jednym niebem" Ukraińcy dziękują Polakom

Ukraińcy z Energodaru, którzy znaleźli w Krośnie schronienie przed wojną, zapraszają na koncert wdzięczności „Pod jednym niebem”, który odbędzie się w niedzielny wieczór. W czasie spotkania będzie można wspólnie śpiewać i posmakować kuchni ukraińskiej.

Energodar to liczące ok. 50 tysięcy mieszkańców miasto w Ukrainie, w którym znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa. W ośrodku tym działa środowisko polonijne - Energodarski Klub Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza. To właśnie ten klub zaprasza na koncert. Formacja istnieje od 15 lat i liczy 357 członków.

Obecnie w Krośnie przebywa 137 osób należących do klubu i to właśnie ich będzie można zobaczyć na scenie w roli nie tylko wykonawców, ale także twórców i organizatorów.

Jak zapewniają organizatorzy koncert wdzięczności dla Polaków od Ukraińców „Pod jednym niebem” będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, śpiewania i smakowania oryginalnych potraw kuchni ukraińskiej. Jednak więcej atrakcji organizatorzy nie zdradzają, mają one bowiem być „niespodzianką od serca”.

Poczęstunek, na który zapraszają członkowie klubu, przygotuje ukraińska restauracja „Pampuszka” działającą w CKU w Krośnie. Także dania będą dziełem uczestników klubu.

Koncert odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Wstęp wolny.

PAP/ as/