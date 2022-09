Koronawirus: Kwarantanna tak - ale krótsza

Kwarantanna dla osób zakażonych koronawirusem, które nie mają objawów i dla tych, u których nie występują one już co najmniej od dwóch dni, będzie trwać pięć dni - zarządziło włoskie Ministerstwo Zdrowia. Warunkiem skrócenia izolacji z 7 do 5 dni jest negatywny wynik testu.

W wydanym w środę wieczorem okólniku resort zdrowia zdecydował, że w przypadku utrzymującego się dłuższy czas zakażenia można przerwać izolację po 14 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku. Dotychczas było to 21 dni.

W ostatnich tygodniach we Włoszech doszło do spadku liczby zakażeń po ich wysokiej fali w lipcu, gdy notowano do ponad stu tysięcy przypadków dziennie.

Minionej doby zanotowano prawie 22 tysiące zakażeń i 90 zgonów.

W szpitalach na oddziałach intensywnej opieki przebywa 213 zakażonych.

Oficjalnie zarejestrowanych jest obecnie 645 tysięcy osób z pozytywnym wynikiem testu.

PAP/ as/