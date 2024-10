Łukasz Smółka: inwestycje na pierwszym planie

Łukasz Smółka, wybrany 4 lipca na fotel marszałka małopolskiego podsumowuje sto dni rządów. W tym czasie Zarząd Województwa Małopolskiego odbył 25 posiedzeń, podjął 670 uchwał, i rozpatrzył ponad 400 informacji. Na pierwszy plan wysuwają się jednak inwestycje, które małopolski samorząd nie oglądając się na rządowe deklaracje i obietnice, realizuje konsekwentnie, zgodnie z własnymi zapowiedziami wyborczymi.

W podsumowaniu stu dni ZWM znalazły się udane inwestycje, wsparcie społeczne realizowane przez samorząd wojewódzki, pomoc służbie zdrowia i instytucjom naukowym uzupełniają programy skierowane do przedsiębiorców.

Nowy tabor

Spółka „Koleje Małopolskie” przez 10 lat swojej działalności przewiozła już 60 mln pasażerów. Stąd jedną z najważniejszych inwestycji jest z pewnością zakup 25 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w wersji wieloczłonowej. Wartość umowy ponad 1,3 mld zł. Podpisana została pierwsza umowa wykonawcza na dostawę 6 pojazdów, które dotrą do Małopolski w 2027 r.

W planach pięcioletnie kadencji Marszałka Smółki jest też zakup nowych autobusów – w ramach KPO złożono wniosek o dofinansowanie zakupu 15 zeroemisyjnych (elektrycznych) oraz 15 niskoemisyjnych (hybrydowych) autobusów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakupione autobusy poszerzą flotę wojewódzkiego przewoźnika, który realizuje przewozy w ramach Małopolskich Linii Dowozowych.

Da Vinci w Krakowie

Służba zdrowia przeżywa w związku z problemami z płatnościami w NFZ trudny moment. Z pewnością działania podjęte przez ZWM pomagają minimalizować trudności w dostępie do lekarzy. Ponad 80 mln złotych to środki przeznaczone na inwestycje związane z budową czy modernizacją i zakupami inwestycyjnymi w szpitalach i wojewódzkich placówkach medycznych.

Tylko w tym roku udało się zmodernizować Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Możliwy był też zakup i montaż rezonansu magnetycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, a także zakup robota Da Vinci dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W planach marszałek ma przeznaczyć ponad 179 mln zł na inwestycje w szpitalach, a rozwój sieci onkologicznej w Małopolsce, to projekty warte ponad 299 mln zł, w tym wkład budżetu województwa to blisko 41 mln zł.

Seniorzy i rodziny

Samorząd wojewódzki doskonale radzi sobie też z budowaniem wydatnego wsparcia społecznego. Ponad 2,7 mln zł przekazano na wsparcie dla małopolskich rodzin w ramach programu Małopolska Niania 3.0. To dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a 1,6 mln zł ZWM przeznaczył na program Aktywny senior 2.0. Ponadto wspierane są rodziny zastępcze, w ramach m.in. Klubów Rodzin Zastępczych, turnusów wytchnieniowo-terapeutycznych i Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Projekty te mają na celu integrację rodzin zastępczych, wymianę doświadczeń, informacji i porad, podniesienie kompetencji rodzin zastępczych, zapewnienie wytchnienia. Małopolski Tele-Anioł 2.0 – od 1 września rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej formy wsparcia w ramach projektu – opieki wytchnieniowej skierowanej do opiekunów.

Kulturalne małopolskie

2 mln złotych w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” to dofinansowanych dla 130 wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych. 11 instytucji kultury województwa małopolskiego otrzymało wsparcie w łącznej wysokości ponad 1,9 mln zł ze środków z KPO na realizację 27 projektów. 18 edycja Małopolskiej Nocy Naukowców zgromadziła prawie 65 tys. uczestników. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez ponad 70 instytucjach w 12 miastach i miasteczkach Małopolski można było wziąć udział w warsztatach i wykładach, zwiedzić niedostępne laboratoria, a także zgłębić tajniki m.in. archeologii czy medycyny. Małopolski Festiwal Smaku - po Nowym Targu, Wiśle, Krynicy-Zdroju, Myślenicach i Wygiełzowie był również czas na wielki finał w Solnym Mieście w Wieliczce.

Po powodzi

ZWM zdecydował o przekazaniu wsparcia finansowego na walkę ze skutkami powodzi. Ponad 5 mln zł zostanie przeznaczonych m.in. dla województw, które ucierpiały najbardziej w wyniku ulewnych deszczy, na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP i odbudowę odcinków dróg wojewódzkich, a także przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z odtworzeniem i odmuleniem rowów przy drogach wojewódzkich.

Programy własne

W podsumowaniu „studniówki” małopolski samorząd nie pominął programów własnych, adresowanych do lokalnych przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych i imigrantów - osób, które w Małopolsce postanowiły znaleźć swoje miejsce do życia. Dla pracujących Małopolan to program podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pod nazwą „Małopolski pociąg do kariery” – warty 90 mln zł. Wsparcie pracodawców w utrzymaniu zatrudnienia to Projekt - Pracownicy Najlepsza Inwestycja z budżetem 34 mln zł. Warto też wymienić programy „Żyj i Pracuj w Małopolsce” oraz „Nowy start w Małopolsce z EURESem”.

Podsumowanie ostatnich stu dni małopolskiego samorządu wojewódzkiego wygląda imponująco, a marszałek Łukasz Smółka wie już, że ma czym się pochwalić. Będziemy obserwować realizację ambitnych planów Zarządu Województwa Małopolskiego. I biorąc pod uwagę determinację samorządowców z Krakowa i okolic – będzie o czym pisać.

Zespół wGospodarce.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: