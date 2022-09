Rosnąca obecność Amazona wsparciem polskiej gospodarki

Historia obecności koncernu Amazon w Polsce sięga 2012 r., kiedy firma z Seattle, dwa lata przed rozpoczęciem operacyjnej działalności, kupiła gdański start-up – IVONA Software. Rozwijany przez tamtejszy zespół syntezator mowy powszechnie kojarzony był z popularnymi, lecz amatorskimi produkcjami, w których oryginalne dialogi zastępowane były autorskim, z założenia prześmiewczym, dubbingiem.

Amazon dostrzegł jednak dużo większy potencjał w technologii text-to-speech. Z czasem rozwiązania wypracowane w Gdańsku stały się głosem Alexy – najpopularniejszej na świecie usługi głosowej opartej na chmurze

Zupełnie inna jest też obecnie skala działalności Amazon w Polsce. Dziś to 10 nowoczesnych centrów logistycznych, 3 centra rozwoju nowych technologii, Amazon Web Services, serwis Amazon.pl oraz liczne produkty i usługi doceniane przez klientów na całym świecie. By stało się to możliwe, Amazon od 2012 r. zainwestował w naszym kraju ponad 12 mld zł, co – według Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce – czyniło go w 2020 r. trzecim największym amerykańskim inwestorem nad Wisłą.

Miejsca pracy

Zainwestowane środki sfinansowały w pierwszej kolejności budowę nowoczesnej infrastruktury logistycznej, z którą powszechnie kojarzona jest obecność koncernu Amazon w Polsce. Umożliwiły również stworzenie 25 tys. stałych miejsc pracy, czyniąc Amazon największym amerykańskim pracodawcą w naszym kraju.

Wszyscy pracownicy otrzymują umowy o pracę, szeroki pakiet benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatne dojazdy na wybranych trasach oraz zniżki pracownicze. Inwestycje Amazon w Polsce to jednak nie tylko ogromne w skali kraju zatrudnienie bezpośrednie. Centra obsługiwane są bowiem przez polskie przedsiębiorstwa, co w dalszym stopniu przyczynia się do gospodarczego rozwoju zarówno poszczególnych regionów, w których znajdują się centra logistyczne koncernu Amazon, jak i szeroko w skali kraju. Szacuje się bowiem, że kolejne 28 tys. nowych miejsc pracy powstało pośrednio w firmach obsługujących Amazon i z nim współpracujących, szczególnie w ramach łańcucha dostaw.

Technologie, badania, rozwój

Rosnąca obecność oraz dynamiczny rozwój koncernu Amazon na polskim rynku to także inwestycje w nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów IT czy programistów. Amazon jest jedną z nielicznych firm, które projektują i rozwijają innowacyjne produkty oraz technologie w Polsce.

Zespoły Amazon Development Center w Gdańsku, Krakowie i Warszawie pracują nad najnowocześniejszymi technologiami, systemami rozproszonymi, rozumieniem i przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym i algorytmami dotyczącymi w głębokich sieciach neuronowych. Rozwiązania wypracowane nad Wisłą będą w przyszłości napędzać produkty i usługi, pozytywnie zmieniając nasze życie. Pracownicy w Polsce mają również poważny wkład w rozwój produktów już znanych i używanych na całym świecie, takich jak czytnik Amazon Kindle, tablety Fire, oprogramowanie do telewizorów FireTV czy system bezpieczeństwa domowego Ring.

Amazon w Polsce to także Amazon Web Services, jeden z największych dostawców usług chmurowych na świecie. Rozwiązania oferowane przez AWS znajdują szerokie zastosowanie w działalności firm oraz instytucji obecnych na polskim rynku. Co więcej, AWS uruchomił niedawno w Warszawie strefę lokalną AWS, której użytkownicy będą mogli oferować klientom milisekundowe czasy opóźnień w transferze danych. Możliwe też będzie przetwarzanie i przechowywanie danych w kraju, co ma duże znaczenie dla podmiotów z rynków regulowanych, takich jak sektor finansowy czy telekomunikacyjny. Do klientów AWS należą bowiem wiodące krajowe przedsiębiorstwa: PLL LOT, Śnieżka, Codewise, Brainly, Vox. Ponadto AWS aktywnie angażuje się w polską branżę startupową. Proaktywnie wspiera innowacje na polskim rynku poprzez liczne programy dla start-upów, które zostały uruchomione w ciągu ostatnich dwóch lat.

Współpraca z agendami rządowymi i polskim biznesem

Amazon postrzega siebie nie tylko jako jeden z wielu podmiotów prężnie działających na tym rynku, lecz także jako partnera dla polskiej administracji i przedsiębiorstw. Partnera, którego jedną z ambicji jest długofalowe wspieranie potencjału rozwojowego Polski. Elementem realizacji tej strategii jest współpraca z kluczowymi dla polskiej gospodarki podmiotami, takimi jak Poczta Polska, PKP Cargo czy Port Gdańsk.

Amazon widzi też swoją rolę we wspieraniu sektora prywatnego, czyli polskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Polskich wynika, że szczególnie wśród MŚP funkcjonuje przekonanie, iż handel elektroniczny, zwłaszcza gdy wymaga wysyłki za granicę, jest uciążliwy pod względem prawnym, skomplikowany logistycznie, mało bezpieczny i kosztowny.

Praktyczne wsparcie ze strony Amazon, w postaci dostępu do serwisu Amazon.pl oraz autorskich narzędzi, ułatwia tym podmiotom wejście na rynki zagraniczne. Rejestrując się jako sprzedawca, polski przedsiębiorca może uzyskać dostęp do ośmiu serwisów koncernu na terenie UE i za ich pośrednictwem eksportować swoje produkty do ponad 200 krajów. Ponadto współpraca z Amazon zdejmuje z przedsiębiorstw wiele biurokratycznych ciężarów, ułatwiając odprawę celną i rozliczenia VAT. To wszystko sprawia, że przedsiębiorstwa, które obawiały się tradycyjnych metod sprzedaży za granicę, mogą dziś eksportować z pomocą Amazon i skutecznie konkurować na zagranicznych rynkach. Efekty widać w liczbach: w 2020 r. (ostatnim, za który dostępne są zweryfikowane dane) za pośrednictwem Amazon 2,5 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorstw sprzedało ponad 15 mln produktów o wartości 2,2 mld zł. Co minutę na Amazon.pl sprzedawanych było ponad 30 produktów wytworzonych przez polskie MŚP. Wiodące polskie marki na Amazon.pl to: Krosno, Kazar, Inglot, Tapiso, Tova, Rainbow Socks, CozyDots, Zelmer, Gerlach, Trefl, Bambino, Gino Rossi.

Amazon – członek lokalnej społeczności

Wszędzie tam, gdzie Amazon rozpoczyna swoją działalność, staje się członkiem lokalnej społeczności, angażując się w mniejsze i większe inicjatywy oraz dofinansowując lokalne oraz krajowe organizacje pozarządowe.

W całym kraju powstają również finansowane przez Amazon STEM Kindloteki – kreatywne i wielofunkcyjne przestrzenie multimedialne, w których odbywają się zajęcia edukacyjne ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru nauk przyrodniczych, matematyki, technologii i inżynierii. Obecnie w Polsce działa ponad 40 takich stacjonarnych placówek. W 2021 r. w STEM Kindlotekach w całym kraju zrealizowano 47 webinarów, w których wzięło udział ponad 4 tys. osób. Jednocześnie tylko w zeszłym roku w 40 stacjonarnych STEM Kindlotekach w całej Polsce odbyło się ponad 200 warsztatów, na których pojawiło się ponad 2 tys. uczestników.

Amazon pozostaje aktywnym i oddanym członkiem społeczności również w trudnych chwilach, ponieważ społeczność, rozumiana jako wspólnota wartości, ma dla firmy głębszy, ponadnarodowy wymiar. Amazon nie posiada w Rosji centrów danych, infrastruktury ani biur, a jego polityka od dawna wyklucza współpracę z rosyjskim rządem. Od wczesnych godzin porannych 24 lutego 2022 r., które wyznaczyły początek eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Amazon wspiera podmioty niosące pomoc ofiarom konfliktu, od lokalnych domów pomocy społecznej po administrację centralną.

Dzięki wysiłkom pracowników Amazon Web Services, w tym zespołom z Polski, zabezpieczono istotne dane, tak aby ukraiński rząd, instytucje edukacyjne i bankowe mogły nadal pracować na rzecz swoich obywateli. Według stanu na czerwiec, AWS dokonał migracji 10 petabajtów niezbędnych danych z 27 ukraińskich ministerstw, 18 uniwersytetów, największej szkoły zdalnego nauczania K-12 (obsługującej setki tysięcy przesiedlonych dzieci) i kontynuował dodawanie kolejnych, m.in. z dziesiątków firm z sektora prywatnego. Globalnie wartość pomocy udzielonej przez firmę Amazon przekroczyła 35 mln dolarów.

Obecność Amazon w Polsce to historia konsekwentnej realizacji wizji inwestycyjnej oraz budowy strategicznej relacji z polskimi partnerami. W Amazon jednak rzadko kiedy oglądamy się za siebie, a każdy dzień traktujemy jako pierwszy. Dyskusje podczas IV Forum wGospodarce pokazały nam, że wiele polskich prywatnych i publicznych podmiotów myśli podobnie. Z nadzieją spoglądamy więc w przyszłość, licząc na to, że wiele z dalekosiężnych i śmiałych planów będzie nam dane realizować wspólnie.

Mariusz Mielczarek,

dyrektor ds. regulacji i sektora - publicznego na Europę Środkowo-Wschodnią w Amazon