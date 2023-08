Partnerstwo biznesu i lokalnej gospodarki to strategia win-win

Historia Amazon w Polsce dobrze obrazuje, jak globalne doświadczenia mogą wspierać lokalną gospodarkę – i odwrotnie. Wróćmy do roku 2012, gdy firma z Seattle kupiła gdański startup – IVONA Software. Dało to początek transatlantyckiej współpracy, która zaowocowała dekadą miliardowych inwestycji w polską gospodarkę, a w zamian otworzyło drzwi do światowej kariery dzisiejszej Alexy – najpopularniejszej na świecie usługi głosowej opartej na chmurze - czytamy na łamach specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Przez ponad dekadę obecności Amazon w Polsce zmieniło się wiele, zarówno w ujęciu geopolitycznym, jak i skali działalności nad Wisłą. Jednak nawet trudne doświadczenia, najpierw pandemia, a dzisiaj wojna w Ukrainie, nie zaburzyły wizji o Polsce jako strategicznej lokacji na mapie europejskiej działalności. Od 2012 r. Amazon zainwestował nad Wisłą ponad 18,5 mld zł, co według niezależnej firmy badawczej Keystone przełożyło się na 20 mld zł wpływu do polskiego PKB. Dziś Amazon posiada w Polsce dziesięć nowoczesnych centrów logistycznych, podnoszących potencjał gospodarczy regionów, sklep Amazon.pl, Amazon Web Services oraz trzy Centra Rozwoju Technologii (Amazon Development Center Poland), czyli pionierskie ośrodki naukowo-badawcze, które dostarczają innowacyjne rozwiązania, wykorzystywane w produktach i usługach Amazon na całym świecie.

Polska technologia na światowym poziomie

Dzięki doskonałym polskim uczelniom wyższym, prężnie działającym organizacjom naukowym i pozarządowym oraz utalentowanym specjalistkom i specjalistom Polska stała się dla Amazon kluczowym krajem rozwoju nowych technologii. Dlatego to właśnie eksperci i ekspertki Amazon Development Center Poland tworzą najnowocześniejsze oprogramowanie Text-To-Speech oraz Natural Language Understanding, technologie smart home security, jak również chmurę obliczeniową AWS. W swoim oprogramowaniu stosują najnowsze osiągnięcia uczenia maszynowego oraz rozwijają platformy oparte na rozproszonej infrastrukturze Amazon. Dzięki lokalizacji centrów w prężnych ośrodkach akademickich oraz przyjęciu silnego kursu na kształcenie młodych w branży ICT ADCP inwestuje w kształcenie przyszłych polskich inżynierek oraz inżynierów, a także specjalistek i specjalistów IT.

Dostępność i wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców

Skala inwestycji Amazon w Polsce jest wyrazem ogromnego zaangażowania i zaufania, wynikającego z potencjału gospodarczego i przede wszystkim – personalnego. Firma wspiera polskich przedsiębiorców w wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą handel internetowy, zarówno o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym, bez konieczności dokonywania dużych inwestycji. Dlatego dzieli się z nimi wiedzą, doświadczeniami i narzędziami, które umożliwiają łatwe rozpoczęcie biznesu online. To przynosi widoczne efekty, bo mimo obaw przed nieznanym, wskazywanych przez MŚP jako największe bariery w rozwoju, polskie firmy coraz śmielej spoglądają w stronę zagranicznych klientów.

Już ponad 75% polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej. W 2022 r. wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 4,4 mld zł, czyli o 15% więcej niż w 2021 r. Tylko w 2022 roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę). W promowaniu polskich marek za granicą ma pomóc platforma cross-border.pl, czyli pierwszy w Polsce e-przewodnik dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub zwiększyć skalę sprzedaży w kanałach online. Projekt – pilotowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, Amazon i Gonito – ma ułatwić MŚP decyzję o wyborze destynacji ekspansji międzynarodowej i zachęcić do przekraczania granic z wykorzystaniem możliwości, jakie niesie e-commerce.

Mali i średni przedsiębiorcy budują fundament polskiego potencjału biznesowego, dlatego Amazon podkreśla rolę silnego partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym, traktując priorytetowo współpracę zarówno z przedsiębiorcami, jak i administracją. Celem jest stworzenie sprzyjających warunków i regulacji prawnych odpowiadających na wyzwania, jakie niesie sytuacja gospodarcza i ekonomiczna, a także rozwój nowoczesnych technologii. Budowana w ten sposób strategia będzie też zachętą dla kolejnych inwestycji w kraju.

Inwestycje w nowoczesne centra logistyczne

Fundamentem biznesu e-commerce Amazon jest bez wątpienia 10 nowoczesnych centrów logistycznych. Lokalny łańcuch dostaw to nie tylko obsługa logistyczna, usługi dla małych i średnich przedsiębiorców z Polski, sprzedających za pośrednictwem Amazon, lecz także 70 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy stworzonych wspólnie z partnerami. Amazon jest laureatem prestiżowego certyfikatu dla najlepszych pracodawców, przyznawanego przez Top Employer Institute. Dokładamy wszelkich starań, by dzięki doskonałym praktykom HR, atrakcyjnym benefitom czy zapewnianiu wyjątkowych możliwości rozwoju być najlepszym pracodawcą na świecie, a tym samym – pracodawcą pierwszego wyboru.

Równolegle skupiamy się na budowaniu i wzmacnianiu naszych procesów, technologii i partnerstw w zakresie różnorodności i integracji dostawców, które prowadzą do innowacji, wzrostu gospodarczego i są korzystne dla całego społeczeństwa. Tę wielowymiarowość wpływu biznesu na lokalną gospodarkę często podkreślamy, wskazując, że choć zwykle jest on mierzony wysokością wkładu kapitałowego w danym regionie, to bezpośrednimi i finalnymi beneficjentami są i zawsze będą dla Amazon członkowie lokalnych społeczności. Wierzymy, że nasi sąsiedzi i wspólnoty, w ramach których działamy, to fundamentalny budulec wspólnego sukcesu i pozytywnych zmian społecznych. Dlatego od samego początku naszej obecności w Polsce blisko współpracujemy z różnorodnymi instytucjami i organizacjami, by wyrównywać szanse, integrować i edukować.

Blisko lokalnych potrzeb

W naszych działaniach prospołecznych od lat szczególne miejsce zajmują dzieci – poprzez zapewnienie im jakościowych pomocy edukacyjnych oraz promocję czytelnictwa chcemy zapewnić lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Dlatego niedługo po rozpoczęciu działalności w Polsce zaproponowaliśmy autorski program czytelniczo-edukacyjny Kindloteka. Pandemia COVID-19 zmotywowała nas do opracowania angażującego programu nauczania online i popularyzację metody STEM (z ang. nauka, technika, inżynieria, matematyka) jako drugiego, obok czytelnictwa, priorytetu w naszej społecznej misji. Udostępnione przez nas zasoby okazały się przydatne m.in. w ułatwianiu nauki języka polskiego dzieciom z zagranicy. Ostatni rok oznaczał również szereg działań edukacyjnych podjętych w ramach projektu „Zdolni Odkrywcy”, wspierającego szkolne wspólnoty po wybuchu wojny w Ukrainie.

Amazon podjął również współpracę z ponad 20 NGO, by wesprzeć tysiące uchodźców w Polsce, Czechach i na Słowacji. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na darowiznach pieniężnych. W 2022 roku przeznaczyliśmy na ten cel w sumie ponad 3 mln euro. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi partnerami społecznymi możemy mieć pewność, że przekazane przez nas zasoby będą zapewniały pozytywną zmianę w obszarach, w których działamy. Aktualnie Amazon współpracuje już z ponad 50 NGO, które wspiera w codziennej pracy, np. wydawaniu pomocy dla potrzebujących, remontach placówek czy przy lokalnych wydarzeniach edukacyjnych.

Wygodne i bezpieczne zakupy online

Amazon odegrał również znaczącą rolę w popularyzacji zakupów online w Polsce, a krokiem milowym było uruchomienie Amazon.pl w 2021 roku. Dzięki polskiej wersji serwisu klienci zyskali łatwy dostęp do aktualnie ponad 400 mln produktów, a dzięki subskrypcji Amazon Prime – szybkie i bezpieczne dostawy, które cieszą się dużym uznaniem. Dążymy do tego, aby nasza działalność była odpowiedzialna, a nasi klienci przekonani o bezpieczeństwie zakupów zakupów online. Inwestujemy w technologie, które chronią dane osobowe oraz zapewniamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa podczas procesu zakupowego.

Zrównoważony rozwój – globalne cele w lokalnym wymiarze

Odważne myślenie i nieustające innowacje – to właśnie robimy w Amazon, a nasze podejście do klientów, partnerów, lokalnych społeczności, a także do środowiska nie jest wyjątkiem. W każdym z obszarów, w których działamy, zrównoważony rozwój jest priorytetem.

Inwestycje w odnawialne źródła energii, elektryfikacja transportu, rozwój zrównoważonych opcji dostaw, redukcja odpadów i nadmiaru opakowań, recykling czy sprzedaż certyfikowanych produktów przyjaznych środowisku – to tylko wybrane aktywności podejmowane przez Amazon na rzecz ekologii. Wierzymy jednocześnie, że nasze ambitne cele prośrodowiskowe mogą stać dobrą inspiracją dla innych, a to pomoże przybliżyć nas do neutralności klimatycznej.

Mierz wysoko, inspiruj, kreuj – mamy wspólne cele!

Ostatnich 10 lat obecności Amazon w Polsce jest najlepszym przykładem tego, jak istotne dla rozwoju biznesu w kraju są przyjazne społeczności oraz wsparcie władz regionalnych i lokalnych. Dzisiaj z dumą możemy przyznać, że staliśmy się integralną częścią życia Polek i Polaków. Poprzez silne związanie naszych celów z Polską naturalnie naszą ambicją staje się również wsparcie Polski w realizacji jej strategicznych dążeń do dalszego rozwoju gospodarczego.

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.