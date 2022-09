Odwołane loty? ECK notuje setki skarg!

W 2013 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 10696 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego, najwięcej w historii Urzędu. Liczba skarg, które odnotowano w całym 2013 r., była o 28 proc. większa niż przed rokiem, kiedy do UKNF wpłynęły 8342 pisma. Dotyczyły one przede wszystkim podmiotów sektora bankowego i ubezpieczeniowego.