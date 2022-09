„Kobiety są siłą polskiej wsi” - III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich już za nami

3 września w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Jest to jedno z wydarzeń towarzyszących V edycji Forum Wizja Rozwoju. Okazję do zaprezentowania swojej działalności miało ponad 20 kół z całej Polski.

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych organizacji zrzeszających kobiety w całej Europie. W 2018 roku uchwalono ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która określa formy i zasady zrzeszania się kobiet oraz tryb i organizację grup. Podczas III Pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich debatowano nad możliwościami wsparcia, perspektywami i wyzwaniami, jakie spotykają na swojej drodze przedstawicielki organizacji.

III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

-Kobiety są siłą polskiej wsi. Pełnią rolę strażniczek tradycji i kultury. One też inspirują do działania rodziny i sąsiadów. III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich jest kolejną okazją do wymiany doświadczeń, a także zawarcia znajomości, które mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami- napisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście do uczestników.