Rektor SGH o tendencjach i zagrożeniach dla gospodarki

Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiak podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wskazywał, iż każdy kolejny dokument sporządzany na początek Forum Ekonomicznego obrazuje tendencje, perspektywy i zagrożenia.

„Rzeczywiście na prezentacji raportu padło hasło by go rozszerzyć i myślę, że jest to dobra idea, może nawet dalej - w oparciu o kraje europejskie, należące do UE” - wskazał profesor, zaznaczając, że Polska zawsze będzie punktem centralnym dokumentu.