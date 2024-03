Prof. Piotr Wachowiak ponownie rektorem SGH

Prof. Piotr Wachowiak został wybrany na stanowisko rektora Szkoły Głównej Handlowej na kolejną kadencję - poinformowała w czwartek uczelnia.

„Uczelniane Kolegium Elektorów podjęło decyzję w sprawie wyboru dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, na rektora SGH na kadencję 2024–2028” - poinformowała SGH.

Uprawnionych do głosowania było 213 osób; oddano łącznie 209 głosów, z tego 207 głosów ważnych i dwa głosy nieważne. Głosów na „tak” było 189, głosów na „nie” 10, osiem osób wstrzymało się od głosu. Liczba głosów spełniających warunek bezwzględnej większości wynosiła 104.

„Zawsze podkreślam, że to, co osiągnęliśmy, zdobyliśmy wspólnie. Nie rektor w pojedynkę, ale cała społeczność akademicka. Dołożę starań, żebyśmy się dalej rozwijali jako uczelnia, ale bez Państwa, bez całej społeczności akademickiej, rektor sam nic by nie zrobił. Dziękuję serdecznie za dotychczasową współpracę i wsparcie. Wierzę, że w tej nowej kadencji będziemy ze sobą tak dobrze współpracować, albo nawet jeszcze lepiej niż w poprzedniej” – powiedział rektor Piotr Wachowiak, cytowany w komunikacie.