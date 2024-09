Prof. Zaleska o wyzwaniach dla polskich banków

Podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Maciej Wośko rozmawiał z prof. Małgorzatą Zaleską ze Szkoły Głównej Handlowej. „Polski sektor bankowy ma silną sieć bezpieczeństwa” - mówiła profesor.

Jak wskazała goszcząca na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prof. Małgorzata Zaleska, nasz sektor bankowy jest w dobrej kondycji, mając silną sieć bezpieczeństwa i własną walutę. Są jednak pewne bolączki.

Wyzwaniami jest to, że mamy stosunkowo małą akcję kredytową w porównaniu do posiadanego portfela oszczędnościowego. Pieniądz na rynku jest, ale nie jest kierowany do kredytów.