Szef NASK: Ilość cyberataków podwoiła się

Bezpieczeństwo cyfrowe jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotne. Czy jednak wszyscy dbamy o to bezpieczeństwo? Na to pytanie odpowiedział podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

Jak wskazał szef NASK:

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie obserwujemy zwiększoną ilość cyberataków. Rok do roku liczba ataków się podwoiła i do NASK można zgłaszać incydenty cyberataków. Do dziś zgłoszono ich ponad 120 tys.