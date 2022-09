- Jeżeli nie pomożemy Ukraińcom, którzy w tej chwili walczą nie tylko za Polskę czy Litwę, ale walczą za Europę, za cały świat cywilizowany, to następni w kolejce będziemy my (...), kraje zachodnioeuropejskie - mówił we wtorek w Karpaczu wicepremier Piotr Gliński