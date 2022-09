Deloitte: rekordowe przychody piłkarskiej Ekstraklasy

Przychody klubów Ekstraklasy z działalności operacyjnej osiągnęły w sezonie 2021/2022 najwyższą wartość w historii rankingów Deloitte - 715,1 mln zł, wynika z raportu „Piłkarska Liga Finansowa”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z klubami PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz spółką Ekstraklasa

Jest to wynik o 87,9 mln zł wyższy niż w sezonie ubiegłym, a w ciągu 10 lat łączne przychody klubów Ekstraklasy urosły ponad dwukrotnie - z 353 mln zł w 2012 r. Według przewidywań Deloitte w sezonie 2023/2024 możliwe jest osiągnięcie przez kluby Ekstraklasy powyżej 1 mld zł przychodów z uwzględnieniem transferów.

Po raz jedenasty na pierwszym miejscu naszego rankingu uplasowała się Legia Warszawa z przychodami na poziomie 155,2 mln zł. Drugie miejsce zajął Lech Poznań, który choć osiągnął niemal dwukrotnie niższy wynik finansowy niż w ubiegłym sezonie - 79,1 mln zł - w sferze sportowej był górą, zdobywając Mistrzostwo Polski. Trzeci na podium stanął Raków Częstochowa z wynikiem 47,9 mln zł. Klub spod Jasnej Góry rokrocznie notuje stabilne i wysokie wzrosty przychodów. Od 2017 r., gdy zadebiutował w naszym zestawieniu, przychody zwiększyły się aż ośmiokrotnie - powiedział partner associate, lider Sports Business Group w Deloitte Przemysław Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Największym źródłem przychodów okazały się prawa do transmisji - otrzymywane głównie z Ekstraklasy za prawa telewizyjne, scentralizowane prawa marketingowe oraz z UEFA za grę w europejskich pucharach. Z tego tytułu kluby zaksięgowały 321,6 mln zł przychodu. Według ekspertów Deloitte, kolejne lata powinny przynieść wzrosty w tej kategorii ze względu na nowy kontrakt telewizyjny, a w szczególności wpływ na to mogą mieć coroczne awanse polskich klubów do fazy grupowej europejskich pucharów.

Brak ograniczeń pandemicznych przynajmniej przez część sezonu ligowego sprzyjał wzrostowi przychodów klubów uzyskiwanych w dniu meczowym. Kluby Ekstraklasy zanotowały rekordowe 102,6 mln zł przychodów z dnia meczowego, co oznacza wzrost o 78,4 mln zł sezon do sezonu. Poprzedni najwyższy wynik z tego źródła wynosił 96 mln zł i został on osiągnięty w 2017 roku.

Przychody transferowe z roku na rok stają się coraz bardziej istotnym źródłem finansowania polskich klubów. Z kwoty 145,6 mln zł przychodów zaksięgowanych przez kluby Ekstraklasy w ten sposób w sezonie 2021/2022 93% stanowią transfery zagraniczne. Najwięcej przychodów transferowych zaksięgowała Pogoń Szczecin, bo 43,2 mln zł, głównie z powodu transferu Kacpra Kozłowskiego.

Według naszych przewidywań możliwe jest, aby kluby Ekstraklasy osiągnęły powyżej 1 mld zł przychodów z uwzględnieniem transferów już w sezonie 2023/2024. Jest to zależne od polityki transferowej oraz od ich obecności w fazie grupowej europejskich pucharów. Pozytywnie na finanse klubów powinien też zadziałać nowy kontrakt telewizyjny Ekstraklasy. Niewiadomą pozostaje na ten moment skala wpływów z Programu Wsparcia Mistrzów. Beneficjentami mają być przedstawiciele Polski w europejskich pucharach, ale oddzielna pula wsparcia ma być kierowana na dotacje celowe dotyczące rozwoju infrastruktury - zakończył starszy menedżer, ekspert Sports Business Group w Deloitte Karol Furmanek.

ISBnews/KG