Rekordowe transfery w Anglii; 2,36 mln funtów

Kluby angielskiej ekstraklasy piłkarskiej wydały w niedawno zakończonym oknie transferowym 2,36 miliarda funtów

Przekroczyło to zeszłoroczny rekord wynoszący 1,92 mld. Czołowe zespoły wydatkowały w ostatnim momencie aż 255 milionów funtów - podaje firma audytowa Deloitte.

Okienko transferowe rozpoczęło się 14 czerwca i zakończyło 1 września. Kluby Premier League odpowiadają za 48 procent całkowitych wydatków w pięciu najlepszych ligach Europy, do których należą także rozgrywki w Hiszpanii, Niemczech, Francji i we Włoszech.

„Drugie lato z rzędu z rekordowymi wydatkami klubów Premier League sugeruje, że po pandemii może powrócić wzrost przychodów rok do roku” – powiedział BBC Tim Bridge, główny partner w Sports Business Group Deloitte.

Prawie trzy czwarte klubów Premier League (14) wydało tego lata więcej niż w zeszłym roku, co odzwierciedla zwiększoną intensywność rywalizacji. Na kluby w dalszym ciągu wywierana jest presja, aby pozyskiwały największe talenty, by realizować swoje cele na boisku, niezależnie od tego, czy chodzi o zakwalifikowanie się do europejskich rozgrywek, czy po prostu utrzymanie pozycji w lidze - dodał.