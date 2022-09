Groźny gang rozbity! Służby przejęły 360 kg narkotyków

Wspólne działania prokuratury i funkcjonariuszy CBŚP w Łodzi doprowadziły do zlikwidowania dwóch laboratoriów syntetycznych środków psychotropowych, zatrzymania 4 kolejnych osób i zabezpieczenia ponad 359 kg narkotyków o szacowanej wartości prawie 12 mln złotych - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że narkotyki produkowane były w dwóch laboratoriach na terenie Łodzi i powiatu piotrkowskiego. Większe znajdowało się na terenie gospodarstwa rolnego położonego w powiecie piotrkowskim. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali tam jednego mężczyznę.

„Podczas akcji policjanci zabezpieczyli substancję przechowywaną w specjalnych tacach umieszczonych w chłodziarkach. Wstępna opinia, sporządzona przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wykazała, że jest to ponad 357 kg 4CMC, czyli klefedronu, którego szacunkowa wartość to 11 mln zł. Wówczas także, przejęto urządzenia oraz prekursory i substancje służące do produkcji narkotyków, wagi, a także maski pełnotwarzowe. Jak się okazało, na posesji znajdowały się również cztery profesjonalnie przygotowane pomieszczenia do uprawy i suszenia konopi” - poinformowała rzecznik prasowy CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.