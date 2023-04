Poczuj wyścigowy powiew wiosny

Trwa wielkie odliczanie do Otwarcia Sezonu Wyścigowego 2023 na Torze Służewiec

Już 22 kwietnia wszyscy miłośnicy tego królewskiego widowiska będą mogli ponownie podziwiać rywalizację na zielonej bieżni. Będzie to również znakomita okazja dla nowych osób, aby poczuć niesamowitą atmosferę wyścigów konnych. 46 dni pełnych emocji

Tegoroczny sezon na Torze Służewiec to 46 dni wyścigowych, w ramach których odbędzie się ponad 400 gonitw. Każdy miesiąc rozpoczynającego się w sobotę sezonu obejmować będzie dzień premium, w którym skumulowane będą najbardziej prestiżowe wyścigi - powiedział Dominik Nowacki, Dyrektor Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

Po Otwarciu Sezonu, w maju czeka nas Westminster Rulera, w czerwcu Nagroda Iwna, a w lipcu słynne Westminster Derby. Sierpień na Torze Służewiec to między innymi Dzień Arabski, wrzesień - St. Leger, a październik - Wielka Warszawska, która uzyskała w tym roku tzw. status Listed. Ten międzynarodowy „znak jakości” przyznawany przez European Pattern Committee sprawia, że Wielka Warszawska, jako pierwszy wyścig z naszego regionu dla koni pełnej krwi angielskiej, znalazł się na wyścigowej mapie Europy.

W sezonie 2023 po raz czwarty będzie też można oglądać zmagania amazonek, które wezmą udział w cyklu gonitw tylko dla kobiet - Women Power Series. W tym roku formuła zostanie rozszerzona o nowe lokalizacje. Women Power Series, oprócz Toru Służewiec, na którym rozegranych zostanie sześć gonitw, dotrze także na sopocki Hipodrom oraz na wrocławskie Partynice.

Warto również podkreślić, że w tym roku Tor Służewiec po raz kolejny stanie się gospodarzem Finału Europejskiego Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody - Longines EEF Series. Odbędzie się on we wrześniu podczas zawodów Warsaw Jumping. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w 2023 r. w naszym kraju - powiedział Dominik Nowacki.

Ważne gonitwy

Na wszystkich, którzy 22 kwietnia odwiedzą Tor Służewiec, czeka osiem gonitw, do których zgłoszono 59 koni. Jedną z nich będzie wyścig o Nagrodę Strzegomia, który wyznacza początek tzw. Drogi do Derby. Pozwoli on wyłonić pierwszego faworyta do najbardziej prestiżowej gonitwy dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej, którą jest wspomniane już Westminster Derby (wydarzenie odbędzie się 2 lipca). Otwarcie sezonu wyścigowego to gwarancja ciekawej rywalizacji, wspaniałych zwycięstw i niepowtarzalnych emocji w jednym z najpiękniejszych, zielonych miejsc stolicy.

Wyjątkowe miejsce

Prestiżowe gonitwy i niepowtarzalny klimat sprawiają, że od ponad 80 lat Tor Wyścigów Konnych Służewiec przyciąga nie tylko warszawiaków, ale także turystów z kraju i z zagranicy.

Tor na warszawskim Służewcu to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów, który nadal zachwyca wspaniałą modernistyczną architekturą i wszechobecną przyrodą. Weekendowa wizyta na służewieckim Torze to możliwość spędzenia wolnego czasu z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a równocześnie doświadczenia niezwykłych, sportowych emocji. Nieodłącznym elementem Toru Służewiec jest również wyjątkowy styl i moda wyścigowa. To tu można spotkać wytworne panie w niecodziennych nakryciach głowy oraz eleganckich mężczyzn w kapeluszach i kaszkietach.

Wychodząc naprzeciw wszystkim zainteresowanym stylem i elegancją oraz dążąc do popularyzacji kultury wyścigowej, 18 kwietnia na Torze Służewiec miała miejsce premiera Magazynu Eleganckiej Mody Wyścigowej, przygotowanego przez serwis Damosfera. Znaleźć w nim można nie tylko informacje, jak przygotować się na wizytę na torze wyścigów konnych, ale również artykuły o modzie wyścigowej i ciekawe wywiady.

Mnóstwo atrakcji

W tym dniu każdy znajdzie coś dla siebie. Na uczestników wydarzenia, oprócz gonitw, czekać będzie także strefa mody wyścigowej, która pozwoli jeszcze mocniej poczuć atmosferę tego wyścigowego święta. Dla najmłodszych zaplanowaliśmy m.in. dmuchańce, warsztaty z animatorami, a także pierwszą odsłonę tegorocznej Ligi Hobby Horse! Głodni, nie tylko sportowych wrażeń, będą mogli skorzystać z szerokiej oferty punktów gastronomicznych. W uwiecznieniu wspomnień z tego dnia pomogą natomiast specjalne fotobudki.

Przyjedź na Służewiec

Otwarcie bram zaplanowane jest na godzinę 12.30. Bilety dostępne są w przedsprzedaży online, a także w kasach w dniu wydarzenia. Dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny.

Więcej informacji znaleźć można na stronie https://torsluzewiec.pl/otwarcie-sezonu-2023/.

Mat.Pras./KG