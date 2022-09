Giżycko będzie kurortem, budują apartamentowce, restauracje

W Giżycku nad brzegiem Niegocina prowadzone są dwie duże inwestycje: budowa restauracji na wodzie i kompleksu apartamentów. Władze miasta cieszą się, że polepsza się infrastruktura turystyczna i wpływy podatkowe do kasy miejskiej. Miłośnicy krajobrazu i część mieszkańców nie są zadowoleni

Stajemy się kurortem, z perspektywy władz miasta to większe wpływy podatkowe - powiedział PAP burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, odnosząc się do nowej inwestycji, która właśnie rozpoczyna się nad brzegiem jeziora Niegocin. W dawnej bazie LOK ulokowanej u ujścia kanału łuczańskiego do Niegocina właśnie rozpoczęło się porządkowanie terenu pod budowę siedmiu apartamentowców. Inwestor zapowiada na swojej stronie internetowej, że budynki będą „wtopione w malownicze nadbrzeże”, podkreśla też, że „dostępne tylko dla mieszkańców będą prywatna plaża i marina”.