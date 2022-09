Świątek: chcę jakoś wykorzystywać mój coraz większy wpływ

Iga Świątek w tym sezonie osiągnęła wyniki, których inne zawodniczki nie są nawet blisko

Wygrała siedem turniejów, w tym wielkoszlemowe French Open i US Open, a żadna inna tenisistka nie ma więcej niż trzech triumfów w cyklu WTA. Od 4 kwietnia jest liderką światowego rankingu.

Sama zainteresowana w rozmowie dla telewizji wPolsce.pl zapewnia, że mimo to stara się zachowywać tak jak przed sukcesami. Spotkanie z przedstawicielami mediów odbyło się we wtorek w Warszawie w nowej siedzibie firmy PZU, która jest głównym sponsorem Świątek.

Zobacz materiał:

Jak sama o sobie myślę to wciąż jestem tą samą Igą, jaka była wcześniej. Niekoniecznie może ikoną, ale chciałabym jakoś wykorzystywać ten mój wpływ i popularność - zaznacza tenisistka.

Odniosła się też do zarządzania zdrowiem w ostatnich miesiącach.

Na przestrzeni sezonu kilka razy przychodzi moment większego zmęczenia. Na pewno jest odczuwalne po Wielkim Szlemie. Ale cieszę się, że mój zespół tak zarządza moim czasem, że po każdym z większych turniejów miałam przynajmniej sześć dni przerwy. Skorzystałam z nich i to jest powód, dzięki któremu czuję się teraz lepiej we wrześniu niż rok temu. I będę miała energię do końca sezonu - zaznacza Świątek.