PGNiG podpisało ze spółkami PGE kontrakt na dostawy gazu

PGNiG podpisało ze spółkami z Grupy PGE ponad 3-letni kontrakt na dostawy gazu do elektrowni i elektrociepłowni. Jak poinformowały w piątek strony umowy, szacunkowa wartość kontraktu to 23 mld zł. Ceny w umowach będą indeksowane do cen rynkowych gazu.

Spółki poinformowały, że PGNiG zawarło umowę ramową sprzedaży gazu z PGE Energia Ciepła, PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja oraz spółką PGE Gryfino. Umowie towarzyszą kontrakty indywidualne, regulujące handlowe warunki dostaw gazu.

Jak podano, umowa ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast kontrakty indywidualne zapewniają dostawy paliwa gazowego dla 10 jednostek wytwórczych Grupy PGE w okresie 1 października 2022 r. - 31 grudnia 2025 r. Szacunkowa wartość gazu w tych umowach to ok. 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontraktach indywidualnych będą rynkowe wartości indeksów cen gazu - zaznaczyły spółki.

Jak zaznaczyło PGE, umowa oraz z kontraktami indywidualnymi ujednolica, dotąd różne, warunki zakupu gazu przez PGE dla wszystkich miejsc odbioru, a równocześnie gwarantuje dostawy dla budowanych dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra oraz dla nowej elektrociepłowni Czechnica. Od 1 października gaz ma odbierać EC Zawidawie, EC Czechnica zacznie go odbierać 1 stycznia 2023 r.

Umowa na dostawy gazu dla 10 jednostek wytwórczych Grupy PGE przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski na kolejne lata i jest gwarancją stabilnych dostaw energii i ciepła dla naszych klientów. Zakontraktowane paliwo zasili zarówno nasze elektrociepłownie, w których, zgodnie ze strategią, prowadzimy proces dekarbonizacji, jak i powstające bloki gazowo – parowe przy Elektrowni Dolna Odra, które będą stanowić uzupełnienie polskiego miksu energetycznego, wspierając jednocześnie pracę zlokalizowanych w północnej Polsce lądowych farm wiatrowych oraz powstających farm morskich na Bałtyku” - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

„Współpraca między PGNiG i PGE ma wymiar strategiczny i wzmacnia bezpieczeństwo dostaw energii dla krajowych odbiorców. Nasze relacje handlowe są oparte na zaufaniu oraz wzajemnym zrozumieniu potrzeb i uwarunkowań biznesowych, co jest szczególnie istotne teraz, gdy branża mierzy się z bezprecedensowym kryzysem na europejskim rynku energii – oceniła z kolei prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Skarb Państwa ma w PGNiG prawie 72 proc. akcji. 10 października akcjonariusze spółki mają głosować nad połączeniem jej z PKN Orlen.

Czytaj też: KNF nałożyła na Leszka Czarneckiego 20 mln zł kary

PAP/kp