„Rosja nie jest państwem, ale syndykatem przestępczym”

Jeżeli dziś my, Polacy, oraz inne narody naszego regionu często twierdzimy, że znamy Rosję i rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód, to mówimy tak właśnie dlatego, że mamy doświadczenia historyczne, których symbolem jest dla nas dzień 17 września - pisze prezydent Andrzej Duda w artykule, opublikowanym w największym dzienniku maltańskim "Times of Malta"