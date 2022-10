VR w nauczaniu w polskich szkołach? Tak! Na początek historia

Polska szkoła zmieni swoje oblicze? Salki do wirtualnej rzeczywistości niedługo będą jak kiedyś salki komputerowe? Jak na razie wirtualna rzeczywistość wchodzi do szkół z zestawem filmów historycznych, które naprawdę trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, jak bardzo VR potrafi zmienić zarówno narracje audiowizualne, jak i lekcje w szkole, by stały się nie tylko ciekawsze, ale wręcz fascynujące! Maksymilian Wysocki i Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej Meta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

W ubiegłym tygodniu, ogłoszenie: Firmy Meta i VR Heroes będą współpracować przy ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Innowacyjna Historia, którego celem jest zaprezentowanie filmów historycznych VR 25 tysiącom uczniów ze 150 szkół podstawowych. Dzięki doświadczeniu w wirtualnej rzeczywistości, młodzi widzowie będą mogli pełniej niż kiedykolwiek poznać i zrozumieć niezwykłe wydarzenia z historii Polski. Dodatkowo planowane są warsztaty dla trzech tysięcy nauczycieli, którzy będą mogli przetestować gogle VR oraz dostępne aplikacje, zyskując wiedzę na temat możliwości jakie niesie wirtualna rzeczywistość w edukacji.

Facebook tak bardzo stawia na wirtualną rzeczywistość, że kilka miesięcy temu zmienił swoją nazwę na Meta (od metawersum, czyli docelowego stworzenia metaświata).

Ta zmiana nazwy dość dobrze odzwierciedla to jak widzimy przyszłość internetu, ten internet 3.0. – ocenia Jakub Turowski, dyrektor - Internet przyszłości, który widzimy, to internet związany z metaversem. To internet bardziej imersywny, który pozwoli na to, że mimo iż nie jesteśmy obok siebie, będziemy mieli wrażenie, że jesteśmy razem i możemy być w zupełnie innym świecie. Stąd też współpraca z VR Heroes – dodaje.

VR Heroes, jednym z największych studiów produkcyjnych VR w Europie Środkowo-Wschodniej. Co dodatkowo ważne, to polskie studio, które ma na koncie naprawdę zachwycające produkcje VR, w tym kilka historycznych, jak „Kartka z Powstania”. To porywający film krótkometrażowy, który pozwala niemal doświadczyć chaosu i powstańczych emocji na własnej skórze. Ten, kto obejrzał ten film w VR, doskonale wie, że nie da się w żaden sposób nawet porównać doświadczenia kinowego do doświadczenia VR. I tym właśnie pilotażowym projektem współpracy, kooperując z Ministerstwem Edukacji, Meta i VR Heroes wejdą do szkół.

Produkcja ta została nagrodzona na festiwalach filmowych na całym świecie, m.in. w Los Angeles, Barcelonie, Buenos Aires czy Kalkucie.

Jak podkreśla Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej Meta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, VR i AR pozwolą uczniom nie tylko lepiej przyswoić informacje, ale lepiej zrozumieć realia ważnych wydarzeń historycznych.

Zakładając hełm VR i włączając film, człowiek po prostu jest w tej Warszawie w 1944 roku. Ta imersywność jest niesamowita. Opisywać można to bez końca. To doświadczenie, które warto przeżyć, żeby zrozumieć o co chodzi – mówi Jakub Turowski. – Ten projekt, naszym zdaniem, bardzo ładnie pokazuje jak ten metaverse, czy VR może zupełnie zmienić podejście do edukacji. Chcemy pokazać ten film w ponad 150 szkołach na terenie całego kraju. Naszym celem jest też przeszkolić ponad 3 tysiące nauczycieli i pokazać film ponad 25 tysiącom uczniów, żeby zainspirować zarówno nauczycieli, jak i młodzież, by zacząć edukować się w wirtualnej rzeczywistości – dodaje.

Jak zaznaczył Maksymilian Wysocki, VR może być znacznie skuteczniejszym narzędziem nauki dzięki odcięciu zewnętrznych bodźców, a wnioskować tak można na zasadzie analogii badań nad skutecznością reklamy i wyższą zapamiętywalnością reklam kinowych wobec pozostałych form reklamy - z uwagi na brak czynników rozpraszających właśnie.

Każdy, kto jest w Warszawie, może sam się przekonać i doświadczyć imersji filmu „Kartka z Powstania” z VR w warszawskiej Hali Koszyki, w której jest stała i otwarta dla wszystkich edukacyjna wystawa VR Kartka z Powstania – Virtual Reality Exhibition. Wystawa umożliwiająca to doświadczenie jest czynna w warszawskiej Hali Koszyki od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 19:00. Ekspozycja upamiętnia wydarzenia Powstania Warszawskiego poprzez prezentację filmu VR “Kartka z Powstania” na goglach Meta Quest 2. Wystawa jest jednocześnie laboratorium badań nad wdrażaniem VR w procesie edukacji.

VR nadal jest na początku tej technologii wejścia do szerszego obiegu, ale już teraz zaczyna bardzo przyspieszać. Zaczynają powstawać środowiska i produkcje, które adresują kolejne sfery życia. Zaczęło się od rozrywki, ale potencjał w edukacji jest ogromny i – w mojej ocenie – znacznie ważniejszy. Jak to teraz wygląda? Jak to może wyglądać? Zobacz cały wywiad gospodarczy.

