Senator Bierecki broni powiązania VAT z wydatkami na obronność: Służy Polsce

W trakcie 50-tego posiedzenia Senatu rozpatrywana była kwestia nowelizacji ustawy o CIT. Zgodnie z nią wydłużone jest działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. – informuje portal Stefczyk.info. Nowelizacja zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym, utrzymane też będą stawki VAT 8 i 23 proc. w roku 2023 i latach kolejnych w powiązaniu z wydatkami na obronę, na temat czego wypowiedział się wiceminister finansów Artur Soboń

Senatorowie związani z opozycją krytykowali podczas posiedzenia izby wyższej pomysły odnośnie Polskiego Ładu, wprowadzonego z dniem 1 stycznia br., a następnie zmienionego od 1 lipca. Opozycyjnych senatorów ciekawiły wysokość wpływów budżetowych z VAT w związku z wysoką inflacją. Krytykowali także pomysł, aby powiązać stawki VAT z wydatkami na obronność, do czego odniósł się senator Bierecki.

Senator Bierecki, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zauważył, że tak naprawdę poprawka ta, obniżając proponowane stawki VAT, zmniejsza wpływy budżetowe przeznaczone, powiązane z wydatkami na obronność o ok. 15 miliardów zł.

Skoro wydaliśmy na 250 Abramsów 23 miliardy, to ta poprawka skutkowałaby tym, że nie byłoby 160 czołgów Abrams, gdyby ta poprawka zostałaby przyjęta. Wróćmy do pewnej historii. Wykreślenie tego mechanizmu, który jest dobrym mechanizmem, wykreślenie mechanizmu powiązania tych wyższych stawek VAT z wydatkami na obronność jest przykładnym rozwiązaniem, powiązania wysiłku jaki ponoszą obywatele płacąc wyższe podatki z celem jasno zrozumiałym i przez wszystkich akceptowanym – ze zwiększeniem środków na obronność państwa polskiego, na obronność naszej ojczyzny, w sytuacji zagrożenia wojennego u naszych granic. To powiązanie pojawia się po raz pierwszy. Dotychczas przypomnę, że w historii to podwyższenie stawek VAT do 23 proc. i 28 proc na inne artykuły i usługi, nie było uzasadniane inaczej jak potrzebami budżetowymi. Przypomnę, że w 2011 roku te stawki VAT były podwyższane przez rząd PO-PSL, bo zbliżaliśmy się, państwo polskie zbliżało się do limitu zadłużenia 60 proc. PKB. Z tego powodu potrzebny był ten zamach na OFE. Przejęcie środków z OFE do budżetu i podwyższenie stawek VAT, tak to wyglądało – przypomniał senator Bierecki.