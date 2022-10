Szkoły wyższe w coraz większych tarapatach

Zarówno poziom finansowania, jak i ilość studentów przekładają się na coraz większe problemy uczelni wyższych

Coraz więcej studentów zastanawia się nad tym, czy uczelnia w ogóle jest im po coś potrzebna w osiągnięciu sukcesu. Cztery lata walczenia o stopień naukowy okazuje się być w Stanach Zjednoczonych coraz gorszą alternatywą w porównaniu do podjęcia pracy, założenia biznesu czy kształcenia samodzielnego.

Statystyki mówią same za siebie. W ciągu zaledwie dwóch lat, liczba studentów w USA spadła o 1.4 miliona. I nie zapowiada się, by trend ten miał ulec zmianie.

Obawiam się, że ten trend będzie trwał, ponieważ nikt nie dba o przystępność uniwersytetów. I będzie się to na nich odbijać – twierdzi Hafeez Lakhani, założycielka Lakhani Coaching w Nowym Jorku.

Równolegle, cięcia budżetowe objęły również uczelnie wyższe. Przez to coraz więcej z nich podnosi koszty edukacji. Jednocześnie, uczelnie o najlepszej renomie, prosperują doskonale. Problemy mają te, które swoją ofertą celują do osób z niższych i średnich warstw społecznych. Sytuacja ta pogłębia nierówności społeczne.

Jeśli te szkoły upadną, będziemy mieli jeszcze większe różnice w dostępie do edukacji – przekonuje Barbara Mistick, prezes National Association of Independent Colleges and Universities.