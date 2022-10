Kryzys energetyczny coraz mocniej uderza w gosp. domowe

*Niedobory surowców energetycznych uwidaczniają się w coraz wyższych rachunkach.

Kryzys gospodarczy wisiał nad Stanami Zjednoczonymi już od dłuższego czasu. Chociaż inflację udało się nieco zdusić, tak dalej pozostaje ona wysoka. Co gorsza, niedobory gazu przekładają się na coraz wyższe rachunki.

Dla porównania, ceny gazu naturalnego w porównaniu do początku roku wzrosły aż o 94%. W porównaniu z dolnymi cenami z 2020, aż o 370 proc.!

Jak przekłada się to na konsumenta końcowego? Według wyliczeń NEADA (National Energy Assistance Directors Association), rachunki za ogrzewanie wzrosną o około 17,2 proc.

-Wzrost kosztów energii odbije się na milionach mniej zamożnych rodzin tej zimy. Zostaną postawione przed trudnym wyborem między wydatkami na jedzenie, leki i rachunki – twierdzi Mark Wolfe, dyrektor wykonawczy dla NEADA.

W tym jednak nie koniec problemów. Ostatnie decyzje OPEC+ o cięciu produkcji odbiły się na rynkach ropy naftowej. Rosną ceny benzyny, a przez to i koszta transportu. Co gorsze dla Amerykanów, Stany Zjednoczone zdecydowanie mocniej polegają na transporcie prywatnym, niż zbiorowym w porównaniu do Europy.

Jak dodaje bank Goldman Sachs, amerykańskie rezerwy gazu na koniec sezonu letniego były zdecydowanie niższe, niż przeciętnie. Nowe inwestycje w OZE oraz atom oczywiście dają nadzieję na mocniejsze uniezależnienie się od surowców kopalnych, ale ceny energii rosną już teraz. Zaś nowe inwestycje powstaną dopiero w perspektywie kilku lat.

Adrian Reszczyński

Źródło: Oilprice

