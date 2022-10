Cena 10 zł za bochenek chleba? Prezes SPC: Całkiem możliwe

Duży wzrost kosztów produkcji wymusił na nas przeprowadzenie we wrześniu podwyżki cen pieczywa, co wielu klientów detalicznych przyjęło ze zrozumieniem. Niemniej, wiele dużych sieci handlowych nie akceptuje nowego cennika, ponieważ czekają na ruch tanich sieci sklepów - mówi w serwisie Portalspozywczy.pl prezes SPC Janusz Kazimierczuk

Od początku roku mierzymy się ze stale rosnącymi cenami na rynkach energii i surowców, które rok do roku wzrosły o kilkadziesiąt, a nawet blisko o dwa tysiące procent. Porównując miesiące IV kwartału 2022 do grudnia 2021, ceny gazu wzrosty o 1 900% , ceny energii o 470%, surowce i opakowania o 37 proc. oraz wzrastają również pozostałe koszty między innymi: wynagrodzenia, transport, usługi. Gdzie trzy pozycje łącznie dają ponad 5 milionów zł miesięcznie do kosztów. Są to kwoty, które musimy pokryć, ale […] skąd mamy wziąć 5 mln zł na ich pokrycie? - mówi w serwisie portalspozywczy.pl prezes SPC.

Janusz Kazimierczuk mówi, że SPC wstrzymała już wszystkie inwestycje, oprócz tych, które mają przynieść oszczędność energii. Jak zaznaczył, takie działanie nie sprawdzi się w dłuższym okresie czasu, ponieważ urządzenia zużywają się i ich okresowa wymiana jest niezbędna.

Zdaniem prezesa SPC pieczywa raczej nie zabraknie na rynku, jeśli tylko dostawy mediów nie będą ograniczone. Kwestią otwartą jest jednak cena pieczywa – wzrosty kosztów produkcji po prostu muszą się na nią przełożyć. Kazimierczuk sugeruje, że cena bochenka chleba sięgająca 10 zł jest całkiem realna.

Prezes SPC zwrócił również uwagę na to, że ceny pieczywa nie mogą być utrzymywane na niskim poziomie w sposób sztuczny, ponieważ byłoby to szkodliwe dla rynku. Jego zdaniem prowadziłoby to do upadku wielu piekarń, jak również sklepów, zarówno mniejszych, jak i większych.

portalspozywczy.pl