Prezydent Otwocka kontra Jacek Karnowski i TVN nt. węgla

„W trudnych czasach, gdy powinniśmy mieć na uwadze dobro mieszkańca, to wszystkie ręce na pokład i powinniśmy współpracować” – powiedział prezydent Otwocka na antenie TVN24

Jarosław Margielski dyskutował z prezydentem Sopotu, Jackiem Karnowskim. Prezydent Otwocka tłumaczył jak szybko i sprawnie można zorganizować dystrybucję węgla w mieście.

Jeżeli chodzi o miasto Otwock, to jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że przetargi na energię rozpoczęliśmy przed rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie. Dzisiaj cena, jaką płacimy za kilowatogodzinę, to około 54 groszy netto. Mamy te ceny zapewnione do grudnia 2024 roku, więc tutaj miasto Otwock jest bezpieczne – mówił.

Niezwłocznie chcieliśmy rozpocząć dystrybucję w sposób sprawny. Dziękuję panie prezydencie za uznanie, ale nie róbmy z tego prostego zadania problemu, jakby to było zadanie z fizyki kwantowej. Wysłanie kilku transportów i zorganizowanie placu do dystrybucji, plus uruchomienie kasy fiskalnej. Dwa dni i jest to możliwe do zorganizowania – dodał.