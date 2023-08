6. urodziny telewizji wPolsce.pl! Relacja

Za nami gala z okazji 6. urodzin Telewizji wPolsce.pl

Wraz z widzami, gośćmi i przyjaciółmi obchodzono 6. urodziny telewizji wPolsce.pl, która z niewielkiego medium internetowego bardzo szybko stała się szeroko dostępną i chętnie oglądaną stacją telewizyjną.

Z okazji urodzin redakcja nagrodziła statuetkami Złotych Kamer telewizji wPolsce.pl osoby zaangażowane w sprawy Polski, rzetelnie i uczciwie pracujące dla jej dobra, a jednocześnie wnoszące nową jakość do debaty publicznej. Sprawdź, kto w tym roku odebrał Złotą Kamerę telewizji wPolsce.pl.

Uroczysta gala telewizji wPolsce.pl rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli rządu:

* Ministra Janusza Cieszyńskiego

* Ministra Roberta Telusa

* Ministra Michała Wójcika

* Ministra Zbigniewa Ziobrę

* Prezes Trybunału konstytucyjnego Julię Przyłębską i prof. Andrzeja Przyłębskiego

* Senatora Grzegorza Biereckiego i parlamentarzystów.

Joanna Lichocka odczytała list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego:

Pragnę z tej okazji złożyć wspólnocie telewizji wPolsce.pl najserdeczniejsze powinszowania oraz powinszować państwu sukcesów i osiągnięć. Trudno dziś wyobrazić sobie polską przestrzeń medialną bez państwa stacji. Jest to także dowodem na to, ile można zdziałać, jeśli talenty i zdolności połączymy z ideowością, determinacją, profesjonalizmem oraz z ofiarną, konsekwentną, systematyczną pracą. To także świadectwo, że można przełamać monopol liberalno-lewicowego mainstreamu.

Widzę tu armię naszych przyjaciół, witam Widzów przed telewizorami, witam ludzi świadomych, zatroskanych o dobro Polski. To właśnie dzięki Wam ta telewizja istnieje i może codziennie głosić prawdę w polskich domach - powiedziała redaktor naczelna wPolsce.pl Agata Rowińska - Jestem przekonana, że prezentujemy dziś najlepszą konserwatywną publicystykę w Polsce.