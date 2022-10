Strategiczna rola kolei w Polsce i na świecie

Podczas tegorocznych Targów InnoTrans w Berlinie spółki Grupy PKP, podczas licznych aktywności, zarówno na swoim stosiku, jak i w ramach towarzyszących wydarzeń, akcentowały istotną rolę polskich kolei w europejskiej i światowej gospodarce. Ponadto Grupa PKP i jej honorowy gość – Koleje Ukraińskie – zadeklarowały chęć zacieśnienia i rozwoju współpracy.

Targi InnoTrans to największe na świecie tego typu wydarzenie dla branży transportu szynowego. Odbywają się co dwa lata w Berlinie. Od lat obecna jest na nim Grupa PKP. Tegoroczna edycja Targów trwała 4 dni i zgromadziła ponad 3 tys. wystawców z kilkudziesięciu państw świata oraz ponad 150 tys. gości. Polskie Koleje Państwowe zaprezentowały się podczas tego wydarzenia w nowej strukturze, jako holding Grupy PKP. W jego skład wchodzą: Polskie Koleje Państwowe S.A., jako spółka wiodąca, oraz 17 innych podmiotów, między innymi narodowy przewoźnik pasażerski: PKP Intercity S.A. i towarowy: PKP CARGO S.A.

Powołanie holdingu Grupy PKP oficjalnie ogłoszono we wrześniu, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wydarzenie to było symbolicznym zwieńczeniem kilkuletniej pracy nad nową strukturą i Kartą Grupy PKP, którą to podpisały wszystkie tworzące ją podmioty, a która to ma charakter otwarty. Oznacza to, że do holdingu w dalszej perspektywie mogą przystępować kolejne przedsiębiorstwa. Holding Grupy PKP to przede wszystkim korzyści dla klientów kolei, zarówno pasażerów, jak i partnerów biznesowych. Oznacza bowiem standaryzację usług i lepszą ofertę. Dla samych Polskich Kolei Państwowych nowa struktura przekłada się natomiast na silniejszą pozycję na rynku oraz na arenie międzynarodowej.

O tym, jak istotną rolę odgrywa Grupa PKP w strategicznych obszarach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, uczestnicy Targów InnoTrans mieli okazję przekonać się podczas wspólnej konferencji prasowej Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. i Ołeksandra Kamyszyna, prezesa zarządu Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycia). Prezesi podpisali wspólne oświadczenie o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy, która ma przełożyć się na dalszy rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą.

Zbrodnicza agresja Rosji na Ukrainę postawiła w trudnej sytuacji nie tylko ukraiński naród, ale także nas. Musieliśmy znaleźć nowe rozwiązania, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kolej ukraińska zdaje ten trudny egzamin, ale również kolej polska zdała egzamin z solidarności – powiedział Krzysztof Mamiński.

Przypomniał też, że Grupa PKP włączyła się do działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy niemal natychmiast po wybuchu rosyjskiej agresji. Współorganizowała pomoc rzeczową i humanitarną, zapewniła bezpłatne przejazdy swoimi pociągami, udostępniła na dworcach kolejowych powierzchnię na potrzeby organizacji punktów pomocowych dla uchodźców.

Co ważne, działania na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy i jej obywateli są i będą kontynuowane. Grupa PKP wraz ze swoim ukraińskim partnerem przygotowuje się m.in. do powołania spółki spedycyjnej w formule joint venture, której zadaniem będzie zapewnienie łańcucha dostaw towarów przewożonych z Ukrainy.

Jesteśmy bombardowani codziennie. Strona rosyjska bombarduje stacje, pociągi, a my musimy płacić także najcięższą cenę tej wojny, a więc ludzkie życie. Na dziś straciliśmy 244 kolejarzy, a 425 zostało rannych. Ale tak jak powiedział prezes Mamiński: zdajemy ten trudny egzamin. I jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, jakiej nam udzieliliście oraz udzielacie – powiedział Ołeksandr Kamyszyn.

We wspólnym oświadczeniu Polskie Koleje Państwowe i Koleje Ukraińskie wyraziły zainteresowanie kontynuowaniem korzystnej współpracy na rzecz rozwoju systemów transportu kolejowego w obu państwach, jako ważnego elementu systemu transportowego Europy. Obszary współpracy będą się koncentrować m.in. na wzmocnieniu i rozwijaniu transportu towarów, logistyki kolejowej, centrów logistycznych i granicznych punktów przeładunkowych oraz na usprawnieniu przewozów towarów pomiędzy różnymi systemami linii kolejowych.

Tuż przed rozpoczęciem Targów InnoTrans, w Berlinie odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER). Krzysztof Mamiński jest wiceprzewodniczącym tej organizacji. Jednocześnie warto dodać, że pełni również funkcję przewodniczącego UIC, czyli Międzynarodowego Związku Kolei. Aktywność i pozycja PKP S.A. w obu tych organizacjach świadczy o tym, jak istotną rolę polska kolej odgrywa w Europie i na świecie.

Podczas spotkania przedstawicieli CER omówione zostały najistotniejsze zagadnienia związane m.in. z aktualną sytuacją sektora kolejowego w Europie, w tym z kryzysem i wojną w Ukrainie. CER wspiera inicjatywy pozwalające angażować się w rozwijanie przepływów handlowych z Ukrainą, a uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na aktywność Polskich Kolei Państwowych w zakresie pomocy dotkniętemu wojną krajowi.

Jak wielokrotnie podkreślał w rozmowach z dziennikarzami Krzysztof Mamiński, wojna w Ukrainie wyznaczyła zupełnie nowe wyzwania dla transportu kolejowego. Grupa PKP zdaje ten niezwykle trudny egzamin z powodzeniem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jej silna pozycja i rozwój oraz stworzone ku temu warunki poprzez realizowaną politykę polskiego rządu. Kolej w Polsce po wielu latach odzyskała należną jej rolę. Świadczy o tym chociażby rekordowy wzrost liczby podróżnych wybierających ofertę narodowego przewoźnika, czyli wchodzącej w skład holdingu Grupy PKP spółki PKP Intercity.