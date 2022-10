Czesi dostaną Leopardy 2A4 od Niemiec. Pierwszy w grudniu

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej podpisali we wtorek z niemieckimi partnerami cztery umowy związane z dostawą czołgów Leopard dla czeskiej armii, w tym umowę dotyczącą szkolenia czeskich żołnierzy. Czternaście czołgów Leopard 2A4 i jeden pojazd ratowniczy Bpz3 Büffel Niemcy przekazały Czechom w zamian za ich wsparcie wojskowe dla Ukrainy

Przekazanie 15 czołgów Leopard zostało uzgodnione przez minister obrony Czech Janę Czernochovą i jej niemiecką odpowiedniczką Christine Lambrecht w maju br. Oprócz czołgów (14 bojowych i jeden techniczny) dostawa obejmuje wstępny pakiet części zamiennych, amunicję oraz trzyletnie wsparcie serwisowe ze strony dostawcy. Umowy przewidują również szkolenie czeskich żołnierzy. Wartość darowizny to około 160 mln euro.

W pełni sprawne czołgi, które dostaną Czechy, pierwotnie pochodziły z sił zbrojnych Szwajcarii i Niemiec. Po wycofaniu ich z eksploatacji zostały zakupione przez Rheinmetall. Firma dokonuje niezbędnych, wymaganych przez odbiorcę modyfikacji, które są częścią umów. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć sprzętu łączności.

Zgodnie z harmonogramem pierwszy z podarowanych przez Niemcy czołgów powinien trafić do Czech do końca tego roku. Ostatni czołg bojowy zostanie dostarczony do końca przyszłego roku. Pojazd techniczny Bpz3 Büffel, który należy do najbardziej zaawansowanych maszyn tego typu i jest zamontowany na ulepszonym podwoziu Leopard 2, zostanie dostarczony do połowy 2024 r.

W przyszłym tygodniu w ośrodku szkoleniowym niemieckiej armii w Monastyrze rozpocznie się pierwszy kurs dla czeskich operatorów mechaników. Na czeskich poligonach, pod kierunkiem niemieckich instruktorów, szkolone będą też załogi czołgów Leopard. Równolegle przeszkoleni zostaną instruktorzy.

PAP/mt