Finlandia wyśle kolejne Leopardy na Ukrainę

W sprawie przekazania Ukrainie w najbliższych latach naszych myśliwców F/18 Hornet moje stanowisko jest negatywne. Sami ich będziemy potrzebować – oświadczył w czwartek minister obrony narodowej Antti Kaikkonen. Zapowiedział wsparcie Ukrainy trzema kolejnymi czołgami Leopard 2.

Finlandia łącznie dostarczy Ukrainie sześć Leopardów. Wcześniej podjęła decyzję o przekazaniu trzech czołgów z trałami przeciwminowymi. Kolejny, 14. pakiet fińskiej pomocy zbrojeniowej, zatwierdzony w czwartek przez prezydenta Niinisto, ma wartość ponad 160 mln euro.

Ukraińcy mają nadzieję na otrzymanie samolotów. „Odpowiemy stronie ukraińskiej w stosownym czasie” – powiedział Kaikkonen na konferencji prasowej.

„Okres eksploatacji naszych F/18 Hornet zbliża się do końca. Nie wiadomo, na ile będą jeszcze zdolne do użytku. Wydaje się, że będziemy mieć niewiele do podarowania Ukrainie” - oświadczył z kolei szef MSZ Pekka Haavisto. „Wierzę, że obecnie są inne lepsze możliwości pomocy zbrojnej Ukrainie, tj. takie (uzbrojenie), które można przekazać od razu. To najważniejsze” – dodał.