M. Morawiecki: Polacy zarabiają prawie dwa razy więcej niż za Tuska

Polacy zarabiają obecnie prawie dwa razy więcej niż za rządów Donalda Tuska, wracają z zagranicy zamiast uciekać na Zachód przed biedą i bezrobociem; to jest prawdziwa miara sukcesu - podkreślił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w opublikowanym w niedzielę wieczorem podkaście odniósł się do pierwszego procesu w trybie wyborczym w tej kampanii.

Poszło o dane na temat bezrobocia pokazane w spocie PiS. Sąd nakazał nam wstrzymanie emisji spotu, w którym mowa o 15 proc. bezrobocia za czasów PO. Podana liczba była nieprecyzyjna. Według danych GUS, poziom bezrobocia w lutym 2013 roku osiągnął wielkość 14,4 proc. w skali całego kraju, przypomniał szef rządu.

Politycy KO otrąbili sukces w mediach społecznościowych i zaczęli świętować wygraną, ale sprawy potoczyły się zupełnie inaczej niż się tego spodziewali, mówił Morawiecki.

Zagraniami, takimi jak to z procesem wyborczym, politycy totalnej opozycji próbowali podważyć naszą wiarygodność. Nie wyszło im, skończyło się tym, że raz jeszcze przypomnieli całej Polsce, jak fatalne i niebezpieczne były ich rządy, ocenił.

No bo, czy jest rzeczywiście co świętować? Czy politycy, którzy wytoczyli proces o 0,6 proc. naprawdę maja powody do tryumfowania? Oni tym 14-procentowym bezrobociem chwalili się, jakby to był jakiś ich niebywały sukces. (…) To jest ten powód do dumy i do świętowania, droga Platformo Obywatelska?, pytał premier, podkreślając, że bezrobocie było „upiorem III RP”.

Trzeba nie mieć wstydu, by nie dostrzegać kontekstu sprawy bezrobocia w III RP, ocenił Morawiecki.