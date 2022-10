Mundial 2022 już w listopadzie! Kiedy zagra Polska?

Arabia Saudyjska bardzo poważnie traktuje przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata, które w listopadzie i grudniu odbędą się w sąsiednim Katarze. Grupowy rywal Polski właśnie kończy rozgrywki ligowe i w poniedziałek rozpoczyna trzytygodniowe zgrupowanie w Abu Zabi.

Reprezentacja Arabii Saudyjskiej opiera się na graczach rodzimej ligi, dlatego selekcjoner Herve Renard będzie mógł przez ponad miesiąc w spokoju przygotowywać zespół do mundialu.

„Im więcej czasu możemy spędzić razem przed mistrzostwami świata, tym lepiej. To cenna okazja dla nas wszystkich, aby być tak gotowym, jak tylko można” – podkreślił francuski trener.

Na początek zabiera 32 dwóch graczy na trzytygodniowe zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ma komfort spokojnej pracy, podczas gdy napięty harmonogram rozgrywek europejskich sprawia, że jego główni rywale przystąpią do mistrzostw niemal z marszu. Mundial rozpoczyna się 20 listopada, a czołowe ligi zawieszają rozgrywki zaledwie tydzień wcześniej.

W takiej sytuacji jest m.in. gwiazda reprezentacji Argentyny Lionel Messi z Paris Saint-Germain czy kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski, chociaż on ostatni mecz ligowy z Barceloną rozegra nieco wcześniej - 8 listopada z Osasuną.

Trener Czesław Michniewicz będzie miał zaledwie kilka dni na pracę z kadrą. Ostateczny skład reprezentacji poda do 14 listopada, 16 listopada jego zespół rozegra ostatni sparing z Chile, a dzień później Polacy polecą do Kataru. Na mundialu zmierzą się w grupie C najpierw z Meksykiem (22 listopada), potem z Arabią Saudyjską (26 listopada), a na koniec z Argentyną (30 listopada).