Polska – Argentyna, mecz gospodarczy. Zwycięzca tylko jeden

Dziś w Katarze przed polską reprezentacją piłkarską mecz z Argentyną. Mimo, że aktualnie zajmujemy najwyższe miejsce w grupie, nasz awans do fazy pucharowej jeszcze nie jest pewny. W starciu z Argentyną Polska wcale nie jest faworytem u bukmacherów. Zupełnie inaczej jednak przedstawiałoby się starcie ekonomiczne obu krajów. Porównajmy więc podstawowe wskaźniki gospodarcze Polski i Argentyny, PKB, inflację, stopy procentowe, dług, bezrobocie. Faworyt jest jeden – czytamy na portalu Businessinsider.com.pl

Przed nami arcyważny mecz reprezentacji polski w piłce nożnej – po raz pierwszy w XXI w. możemy przebić się do fazy pucharowej mundialowych rozgrywek. Wszystko zależy od wyniku meczu Polska : Argentyna. Pod względem wyceny piłkarzy przewagę nad Polską ma Argentyna, ich napastnik Lionel Messi jest najlepiej opłacanym sportowcem świata. Porównajmy jednak gospodarki obu krajów, a konkretnie – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne – i zobaczmy kto przebija rywala na tym polu. „Bramką punktowana jest” wyraźna i zdecydowana przewaga jednej z gospodarek nad drugą w danym obszarze.

Obecnie Argentyna od lat znajduje się w fazie kryzysu gospodarczego. Minęło już stulecie od czasów, gdy Argentyna pod względem zamożności zaliczała się w grupie liderów. Powiedzenie „zamożny jak Argentyna” zdecydowanie należy więc obecnie do przeszłości. Według Bartosza Sawickiego, cytowanego przez businessinsider.com.pl analityka portalu cinkciarz.pl, gospodarcze dzieje Argentyny to historia spektakularnego upadku.

Bezrobocie (1:0 dla Polski)

Kluczowym wskaźnikiem określającym kondycję gospodarki jest stopa bezrobocia. Ostatnie oficjalne dane na ten temat z Argentyny mówią o tym, że bez pracy jest tam około 6,9 proc. ludzi. To stan na połowę tego roku. W tym samym czasie w naszym kraju bezrobocie było na poziomie 5,2 proc. – czytamy na portalu.

Inflacja — gol (2:0 dla Polski)

W ujęciu rocznym ceny w Argentynie wzrosły średnio o 88 proc. Na tym tle polska 17-procentowa (według dzisiejszych danych) inflacja wypada nie tak źle.

Stopy procentowe — gol (3:0 dla Polski)

W związku z problemem inflacji na świecie rezygnuje się z polityki taniego pieniądza. Stopy procentowe, określające jego koszt, zazwyczaj rosną (mają wpłynąć na stłamszenie inflacji w dłuższym horyzoncie czasu). Kredytobiorcy w Polsce mają powody do narzekań. Przez wzrost stóp do 6,75 proc. płacą duże raty. To jednak nic w porównaniu z Argentyną, gdzie główna stawka wynosi 75 proc. - informuje businessinsider.com.pl.

Dług publiczny do PKB — gol (4:0 dla Polski)

Polska należy do europejskich krajów, które w ryzach trzymają zadłużenie w relacji do PKB. Wskaźnik dla naszego kraju mieści się w limitach narzucanych przez UE, co wielu krajom się nie udaje. Na koniec 2021 r. było to 53,8 proc. Na tle Argentyny to bardzo dobry wynik, bo tam zadłużenie jest dużo wyższe i przekracza 80 proc. PKB - czytamy na portalu businessinsider.com.pl.

Wskaźnik poziomu zadłużenia do produktu krajowego brutto (PKB) jest o tyle istotny, że porównuje on wzrost gospodarczy kraju do zaciąganego przez niego długu, dzięki czemu widać czy czasem rozwój kraju nie jest stymulowany nadmiernym zadłużaniem się, konsekwencje czego ponosić będą następne pokolenia.

Wskaźnik szczęścia — gol (5:0 dla Polski)

Mamy też porównanie dotyczące wskaźnika szczęścia, w którym Argentyna wyceniana jest wyżej niż Polska. Gol otrzymuje Polska, ponieważ choć Argentyna notowana jest wyżej, w szybszym tempie spada w tym rankingu porównaniu do Polski.

Argentyna przegrała już podczas Mundialu mecz z Arabią Saudyjską - może to być podsumowanie argentyńskich problemów XXI wieku, zarówno w futbolu, jak i gospodarczo-finansowych - czytamy na portalu Bankier.pl.

W starciu gospodarczym Polski i Argentyny Polska otrzymuje wynik 5:0. Taki rezultat w meczu zapewniłby nam awans do fazy pucharowej Mundialu, choć biorąc pod uwagę grę w piłkę nożną - jest to raczej nierealny scenariusz. Mimo wszystko trzymamy kciuki, aby właśnie tak się stało.

Czytaj też: Chiny wybrały partnerów w Europie. Oś Berlin-Paryż u sterów?

businessinsider.com.pl/bankier.pl/mt