Rośnie panika na rynku nieruchomości!

Coraz droższe kredyty i brak popytu na mieszkania mogą pogrążyć całą branżę nieruchomości.

Coraz więcej osób będzie miało problemy ze spłacaniem kredytów, co przełoży się na przejmowanie nieruchomości przez banki. Tak przynajmniej przewiduje Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), jedna z największych agencji zajmująca się badaniem rynku nieruchomości i budownictwa.

Od pięciu miesięcy, sukcesywnie spada liczba zainteresowanych kupnem domu czy mieszkania w Wielkiej Brytanii. Jest to poziom niewidziany od maja 2020, przy czym należy pamiętać, że wówczas niskie zainteresowanie spowodowane było pandemią koronawirusa.

Co więcej, również inflacja na rynku nieruchomości powoli spada. Chociaż dalej utrzymuje się na poziomie 9.9 proc., tak jeszcze w czerwcu wynosiła ona 11.4 proc. Jakie są powody załamania rynku nieruchomości?

Przede wszystkim, rosnące ceny kredytów. Wysokie stopy procentowe uderzają w kredytobiorców jak i osoby potencjalnie zainteresowane kredytem. Osób, które mogą pokryć całość kosztu nieruchomości jest niewiele, toteż popyt stopniowo spada.

Optymistycznie nie nastrajają również rosnące koszta utrzymania własnej nieruchomości. Ceny gazu i prądu rosną w zastraszającym tempie, co skutecznie zniechęca młode osoby do wyprowadzki. Ci zaś, którzy marzyli o wyniesieniu się z mieszkania na obrzeża miasta do domu, powoli rezygnują z tych pomysłów. Koszty ogrzewania samodzielnie stojącego domu są bowiem o wiele wyższe, niż w przypadku mieszkania.