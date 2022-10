Odkwaszanie organizmu – hit czy kit?

Ostatnimi czasy coraz częściej słyszy się o tym, że jak kogoś boli głowa, wypadają włosy, łamią się paznokcie, ma mało energii i obniżoną odporność to na pewno jest zakwaszony

Cóż, ciężko ocenić jednoznacznie, czy faktycznie to prawdziwe przyczyny dolegliwości. Czym jest zakwaszenie organizmu i czy faktycznie ma realny wpływ na zdrowie?

Czym jest zakwaszenie?

Najprościej ujmując, jest to zmiana poziomu pH w różnych częściach naszego ciała. Może do niego dojść poprzez ciągły i męczący stres, stosowanie używek, nieodpowiedniej jakości oraz ilości snu, a także w wyniku stosowania złej diety.

W kontekście dietetycznym, na zmianę pH wpływ mają produkty, które zawierają w sobie pierwiastki o działaniu kwasotwórczym (siarka, chlor, fosfor, azot) oraz zasadotwórczym (potas, sód, magnez, wapń). W przewodzie pokarmowym, po kontakcie z wodą będą wytwarzać się jony kwasotwórcze H+ i zasadotwórcze OH-, które to będą miały realny wpływ na równowagę kwasowo-zasadową. Należy powiedzieć, że jak byśmy byli zakwaszeni, to nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Jest to mit, który jest nam wmawiany przez autorów wielu książek oraz przez firmy, które chcą jak najlepiej sprzedać swój produkt. Sprzedają porady oraz produkty, zawierające w swoim składzie odpowiednie proporcje pierwiastków o działaniu zasadotwórczym. Oczywiście ich spożycie może przynieść pewne korzyści w leczeniu i łagodzeniu wielu dolegliwości, ale nie jest możliwe, aby znacząco zmienić pH całego organizmu, co najwyżej możemy zobojętnić występujące w nim kwasy. Każdy narząd ma swoje własne pH. I tak na przykład w żołądku będzie silnie kwasowe i wynosi 1, a w dwunastnicy będzie lekko zasadowe, około 8. Mięśnie mają pH 7, lecz po intensywnym wysiłku, pod wpływem działania kwasu mlekowego, może wynieść koło 6,5. Krew natomiast nie może ulegać praktycznie żadnym zmianom pH, ponieważ każde odchylenie od normy (7.35-7.45) może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu narządów, a nawet prowadzić do śmierci.

Nie ma więc czegoś takiego jak pH całego organizmu. Jedyne na co mamy wpływ i co często jest błędnie interpretowane to pH moczu. Powinno być ono lekko kwasowe (6-6.5). Jedząc odpowiednie produkty możemy zauważyć wszelkie zmiany pH moczu. Jak to zaobserwować? Najlepiej na czczo oddać mocz na specjalny papierek lakmusowy, który zabarwi się na odpowiedni do skali pH kolor. Kolory od żółtego, po zielony będzie oznaczał odczyn kwaśny, natomiast od niebieskiego do fioletowego, zasadowy. U osób spożywających dużo mięsa ryb, podrobów i jajek pH moczu będzie często wynosiła 5-5.5, a u wegan i wegetarian, którzy spożywają duże ilości warzyw oraz owoców będzie zasadowe (7-8). Istnieje również coś takiego, jak bufory (węglanowy, fosforanowy), które mają za zadanie regulować każdą zmianę pH oraz zaprowadzać równowagę kwasowo-zasadową, odpowiednią dla danego narządu. Także układ oddechowy i nerki pełnią rolę normalizatorów pH.

Czym grozi zakwaszenie?

Przy długotrwałych oraz poważnych stanach chorobowych, jak niewydolność nerek, cukrzyca, niedotlenienie oraz przy intensywnym wysiłku fizycznym i stosowaniu niektórych leków (paracetamol, salicylany, leczenie refluksu), może dojść do kwasicy metabolicznej. Objawia się ona ciężkim, przyspieszonym oddechem, zaburzoną pracą serca oraz okresowym traceniem świadomości. Możliwe jest również, że sytuacja będzie odmienna. Zasadowica, której możemy „nabawić się” przy hiperwentylacji, długim przebywaniu w górach oraz częstych wymiotów i biegunek, objawiać się będzie podobnymi symptomami.

Dieta zasadowa

Jest to dieta, która opiera się w dużej mierze o produkty zawierające pierwiastki zasadotwórcze. W skład takiej diety będą oczywiście wchodzić wszelkie warzywa i owoce, jogurty naturalne, mleko, kawa oraz czerwone wino. Te dwa ostanie produkty powinniśmy jednak spożywać w umiarkowanych ilościach.

Plusem takiej diety, jest to, że jest ona zgodna z założeniami piramidy zdrowego żywienia. Niewątpliwie odniesiemy korzyści z ograniczenia ilości spożywanego mięsa, cukru, wysokoprzetworzonej żywności oraz złych tłuszczy, na rzecz warzyw i owoców. Warto także wystrzegać się kupowania wód alkalicznych i suplementów na odkwaszanie będą tylko stratą pieniędzy, ponieważ wystarczy tylko zmienić swoją dietę. Przy stosowaniu tej diety unikajmy także nadmiaru stresu oraz stosowania używek.

Filip Siódmiak