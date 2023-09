Prezydent: To będzie budować wizerunek Polski na całym świecie

Dziękuję za wsparcie polskiego sportu, żeby rozwijał się z pożytkiem dla naszego kraju - powiedział prezydent Andrzej Duda w Zakopanem podczas Gali Ambasadorów Sportu, zorganizowanej przy okazji drugiej edycji Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Pojawili się też działacze związkowi i sponsorzy.

Prezydent Duda podziękował za zorganizowanie kongresu i zaznaczył, że takie wydarzenia służą m.in. lepszemu przygotowaniu się do organizacji wielkich imprez sportowych, a do takich należą m.in. Igrzyska Europejskie, które latem odbyły się w Krakowie i Małopolsce.

To było najważniejsze wydarzenie sportowe tego roku nie tylko w Polsce, ale i Europie. Zostało przeprowadzone znakomicie - wskazał prezydent i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do udanej organizacji tej imprezy.

Jak zauważył, Igrzyska Europejskie to wstęp do tego, co zapowiedział w środę w południe - Polska będzie się ubiegać o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku.

Byłoby to wydarzenie, które będzie budować wizerunek Polski na całym świecie - podkreślił Duda.

Dodał, że z wielką radością objął II EKSiT patronatem. Przede wszystkim dlatego, że ubiegłoroczny kongres miał niezwykle wysoki poziom merytoryczny.

Z wielu środowisk płynęły do mnie głosy, że tego typu wydarzenie jest potrzebne. Dziś za nami największe wydarzenie sportowe, do których wowczas się przygotowywaliśmy. Igrzyska Europejskie odbywały się w 26 lokalizacjach, gdzie zmagalo się 7000 sportowców. To było ogromne wyzwanie, było bardzo wiele niewiadomych i od strony organizacyjnej przebiegło bardzo dobrze, dodał prezydent.

Szef resortu sportu Kamil Bortniczuk zapowiedział wielki program modernizacyjny obiektów sportowych w całej Polsce, odwołując się do programu Zjednoczonej Prawicy. Mówił również o szczegółach dotyczących stypendium sportowych, a także o bonach, które mają trafić do rodziców, których dzieci będą trenowały w klubach sportowych

Bardzo dziękuję za wszystkie te ważne dyskusje na EKSiT, jestem dumny, że w tym miejscu udało się dziś zapowiedzieć dwie wielkie imprezy, które chcemy zorganizować w naszym kraju. Jedna z nich jest już pewna, to mistrzostwa świata w siatkówce w 2027 roku, o druga dopiero walczymy, myślę tu oczywiście o igrzyskach olimpijskich w 2036 roku, powiedział szef resortu sportu Kamil Bortniczuk.

Nagrodę Mecenasa Polskiego Sportu otrzymał PZU SA

Nagrodę Innowatora Polskiego Sportu otrzymał OTCP S.A. właściciel marki 4F

Nagrodę Filara Polskiego Sportu otrzymał Orlen

Orlen jest największym komercyjnym sponsorem polskiego sportu. Nie robimy tego z powodów marketingowych, biznesowych i csr’owych. Robimy to także z głębokiej potrzeby naszych serc i dla realizacji naszej misji.

Nagrodę Fundatora Polskiego Sportu otrzymał Modular System

Nagrodę Małopolskiego Ambasadora Sportu otrzymała firma Bruk Bet

