Europejski Kongres Sportu i Turystyki 2022 otwarty. „Zakopane stało się stolicą polskiego sportu”

W Zakopanem uroczyście otwarto Europejski Kongres Sportu i Turystyki

W ciągu trzech dni ludzie świata sportu, biznesu i polityki będą debatować o problemach i wyzwaniach jakie stają przed współczesnym sportem. Jego rola w kulturze, społeczeństwie, a także w biznesie i polityce dynamicznie się zmienia. Europejski Kongres Sportu i Turystyki to pierwsza odsłona szerokiej debaty, na której pojawią się diagnozy i wnioski na przyszłość. Kluczowe wątki zawarto w 8 blokach tematycznych. Przewidziano udział blisko 100 prelegentów w ponad 60 panelach dyskusyjnych.

Od ponad siedmiu miesięcy opinia publiczna śledzi doniesienia z pola walki po napaści Rosji na Ukrainę. Świat sportu nie jest obojętny wobec wojny szybko uczy się nowej roli. Tej kwestii będzie poświęcony pierwszy blok tematyczny. Prelegenci i goście Kongresu będą rozmawiać o wprowadzonych już i wciąż możliwych, kolejnych sankcjach sportowych wobec Rosji. Podejmą problem wspólnej strategii wobec wojny i ocenią rolę sportu jako politycznej „soft power”. Opowiedzą, dlaczego dyktatorzy inwestują w sport i co dzięki temu osiągają. W dyskusji udział weźmie m.in. Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Zarówno Covid-19, jak i to, co wydarzyło się po 24 lutego odcisnęły się ogromnym piętnem na sporcie i turystyce. Wszystkie te wydarzenia piszą nowe scenariusze, zarówno dla sportu, jak i dla turystyki. W tej perspektywie niezwykle ważne jest dla nas to, że dziś świat mówi o tym, co dzieje się na Ukrainie naszym, polskim głosem. Chcielibyśmy, aby ten głos był uzupełniony także o tę, niezwykle dla nas ważną, perspektywę sportową. Kongres odbywa się na kilka dni przed rocznicą ponownego powołania ministerstwa sportu i turystyki. Ten rok był dla nas niełatwy, także z tych powodów, które wymieniłem, ale jednocześnie obfitował w sukcesy – wspominał szef resortu sportu i turystyki.

Udało się objąć sport w Rosji i Białorusi sankcjami. Udało się, na dystansie kilku tygodni, przeprowadzenie mistrzostw świata w siatkówce, które wcześniej odebraliśmy Rosji. Sama impreza była zorganizowana w sposób wzorowy. Ubiegły rok to zarówno sukcesy sportowe, jak i administracyjne, bo na utrudnienia i ograniczenia covidowe zareagowaliśmy w postaci bonu turystycznego, który stanowi bodziec rozwoju dla całej branży. Dziś przygotowujemy się do wielkiej imprezy, czyli organizowanych w przyszłym roku w Krakowie Igrzysk Olimpijskich. Do tego dochodzi cały szereg programów w wielu dziedzinach. O nich wszystkich będziemy szczegółowo opowiadać na wielu nadchodzących panelach w najbliższych dniach – dodawał Kamil Bortniczuk.