Sekretarz Generalny NATO: Rosja jest pod silną presją Ukrainy

Rosja jest pod silną presją ze strony Ukrainy po tym, jak rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu nakazał swoim wojskom wycofać się z Chersonia - powiedział w czwartek Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg cytowany przez agencję Reutera.

To, co jest jasne, to fakt, że Rosja znajduje się pod silną presją i jeśli opuszczą Chersoń, będzie to kolejne zwycięstwo Ukrainy - powiedział Stoltenberg dziennikarzom po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie.