Szef Pentagonu: Ukraina jest w stanie odbić Chersoń

Ukraińcy mają zdolności, by w całości odbić Chersoń i terytoria na zachodnim brzegu Dniepru - powiedział w czwartek szef Pentagonu Lloyd Austin. Jak dodał, spodziewa się, że siły zbrojne Ukrainy będą kontynuować swoją ofensywę w regionie.

„Co do tego, czy Ukraińcy są w stanie zająć pozostałe terytorium na zachodnim brzegu Dniepru i w Chersoniu, z pewnością uważam, że mają do tego zdolności. Co najważniejsze, sami Ukraińcy w to wierzą” - powiedział Austin podczas konferencji prasowej po spotkaniu ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem Li Dzong-supem.

Jak stwierdził Austin, ukraińskie wojsko jest zaangażowane w „bardzo metodyczne, ale skuteczne wysiłki”, by odzyskać swoje terytorium.

„Myślę, że zobaczymy, jak będą nadal przeć naprzód, dopóki nie zabezpieczą terytorium na zachodnim brzegu” - ocenił.

W czwartek szef władz okupacyjnych Kiriłł Striemousow powiedział, że rosyjskie wojska mogą wkrótce opuścić miasto Chersoń i wycofać się na wschodni brzeg Dniepru. Ukraińskie władze lokalne poinformowały z kolei, że rosyjscy żołnierze opuścili swoje dotychczasowe posterunki w miejscowościach w pobliżu Chersonia, zaś z budynku okupacyjnych władz miejskich w Chersoniu zdjęto flagę Rosji.

Jednocześnie rzeczniczka ukraińskich sił zbrojnych na południu Natalia Humeniuk ostrzegła, że sygnały te mogą być „prowokacją, by stworzyć wrażenie, że miejscowości zostały opuszczone, a wkroczenie do nich jest bezpieczne”.

Czytaj też: Rosja traci ponad 40 pojazdów opancerzonych dziennie

PAP/kp