Krynica Forum ’22 | Trójmorze okazało się darem

Kluczowym wydarzeniem drugiego dnia Krynica Forum ’22 – „Wzrost i Odbudowa” było wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przyznano również nagrodę Lidera Krynica Forum ‘22. Otrzymał ją prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w drugim dniu Kongresu Krynica Forum ’22.

Nie ma wątpliwości, że trzeba dać wszelkie siły, by zatrzymać rosyjską inwazję. To myślenie podziela wiele sąsiednich krajów. Gdy byliśmy razem, zawsze udawało nam się powstrzymywać Moskwę – mówił Prezydent podczas wystąpienia w Krynicy. – Proszę, byście patrzyli na odbudowę nie tylko przez pryzmat fizyczny, ale i odbudowę relacji. Nie tylko z Ukrainą. To także współpraca z naszymi partnerami z regionu. Trójmorze okazało się darem, wobec skutków rosyjskiej napaści.

Kapituła jednogłośnie przyznała nagrodę Lidera Krynica Forum 2022 prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Wybór tego kandydata jest prosty i oczywisty. Myślę, że nikogo nie dziwi, że otrzymał ją człowiek, który zatrzymał Putina, zatrzymał rosyjski imperializm - mówił Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki. - Myślę, że większe uzasadnienie nie jest potrzebne.

W drugim dniu kongresu odbyło się szereg paneli dotyczących głównego motta kongresu, czyli Wzrostowi i odbudowie, rozumianemu bardzo szeroko – zarówno w kontekście gospodarczym, jak i politycznym oraz społecznym. Dyskutowano m.in. o roli championów gospodarczych w transformacji energetycznej państwa i o transformacja energetyczna jako gwarancie bezpieczeństwa.

Tematem obecnym w niemal każdym panelu była Ukraina i tocząca się tam wojna z Rosją. Dyskutowali na ten temat zarówno dziennikarze, mówiący o odpowiedzialności za słowo (w panelu „Dziennikarstwo w dobie konfliktu zbrojnego w Ukrainie”), jak i przedstawiciele biznesu, polityki i samorządów („Perspektywy i wyzwania dla regionów w kontekście konfliktu w Ukrainie”).

Andrzej Bittel, wiceminister w resorcie infrastruktury, mówił, że rosyjska inwazja miała bardzo duży wpływ na transport nie tylko na Ukrainie, ale na region Trójmorza, a nawet całą Europę. Tak było chociażby po odcięciu portów nad Morzem Czarnym, co spowodowało konieczność wysyłania zboża przez polskie porty, które musiały zostać do tego przystosowane. I tak się stało. Wiceminister podkreślił, że należy w dalszym ciągu koncentrować się na infrastrukturze krajowej, zarówno kolejowej i drogowej, a także portowej, ale skupić się również na rozwijaniu osi Północ – Południe, czyli na korytarzu Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie.

Podczas Forum dyskutowano także o kwestiach związanych z geopolityką, miejscu Chin na mapie gospodarczej świata, ochronie zdrowia, bezpieczeństwie regionalnym i międzynarodowym. Jednym z tematów były fakty i mity na temat eksportu drewna. Polski przemysł drzewny to europejska czołówka, lider w produkcji mebli, okien drewnianych. Polska na przestrzeni ubiegłej dekady zwiększyła swój udział zarówno w unijnej produkcji (z 5,8 proc. do 7,4 proc.), jak i eksporcie (z 7,1 proc. do 9,3 proc.).

Organizatorem trzydniowej konferencji w Krynicy, która w tym roku ma swój debiut, jest Instytut Kościuszki, wspierany przez władze województwa małopolskiego oraz osoby skupione wokół Nowej Konfederacji. Udział w Forum biorą przedstawiciele rządu, władz samorządowych i lokalnych, korpusu dyplomatycznego, biznesu i środowisk naukowych oraz biznesu. Uczestniczą w nim także goście z zagrany.

Patronat nad kongresem objął Prezydent RP. Celem Krynica Forum ’22 jest wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, dobrobytu, społecznej spójności oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów Europy środkowo-wschodniej.

sk