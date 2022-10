Krynica Forum ’22 | Prezydent: Zaczyna się odbudowa

- Jesteśmy w bardzo specyficznym momencie, nie byliśmy a tak skomplikowanej sytuacji od siedmiu lat, od kiedy sprawuję ten urząd - mówił Prezydent RP, Andrzej Duda, podczas Krynica Forum ’22 – „Wzrost i Odbudowa”. Andrzej Duda, który objął patronatem Forum, był gościem specjalnym drugiego dnia spotkania w Krynicy

Według niego, hasło Forum – Wzrost i Odbudowa – jest tytułem adekwatnym do obecnego momentu, w jakim znalazła się Polska i Europa. Mówił, że lata od 2015 roku aż do wybuchu pandemii były dla Polski bardzo dobre. Były to lata rozwoju, polityki ukierunkowanej na wzrost zamożności społeczeństwa.

Były to czasy bardzo dynamicznego wzrostu – mówił Andrzej Duda.

Apele, które regularnie powtarzały się podczas jego kampanii wyborczej – żądano głównie obniżenia wieku emerytalnego i prowadzenia takiej polityki, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Polski, a nawet do niej wracali – potem, w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, już się nie pojawiały. Prezydent mówił o ostatnich 30 latach jako wielkim sukcesie Polski, kiedy podczas wyborów obywatele radykalnie zerwali z poprzednim ustrojem. Odbyło się to bez rozlewu krwi, bez barykad na ulicach. Ceną było uwłaszczenie się komunistów. – Czy była to cena wysoka? – pytał Andrzej Duda. Według niego, nie, biorąc pod uwagę to, że tak radykalna zmiana dokonała się pokojowo. Owszem, można było uniknąć błędów, można było odejść od ustaleń Okrągłego Stołu, ponieważ skala odrzucenie starego porządku była tak duża, że trudno się było jej spodziewać.

Teraz żyjemy w wolnej, suwerennej Polsce – mówił Andrzej Duda. – Jak na skalę europejską, jesteśmy dużym krajem, miejmy tego świadomość.

Prezydent zwrócił uwagę na zmiany, jakie dokonały się w ostatnim czasie. Najpierw pandemia, która jednak przyszła do nas w czasie, gdy sytuacja finansowa Polski była dobra. Na rynek trafiły olbrzymie pieniądze, które uratowały firmy przed zapaścią i ochroniły rynek pracy. Te działania państwa są często kontestowane przez liberalną opozycję, ale – jak pytał prezydent – co jest lepsze: 17-proc. inflacja czy 17-proc. bezrobocie?

Kolejny czynnik zewnętrzny, to brutalna napaść Rosji na Ukrainę. Andrzej Duda mówił o pomocy, jakiej nasz kraj udziela walczącej Ukrainie – od pomocy militarnej, po przyjęcie do Polski milionów uchodźców wojennych, kobiet i dzieci. - Polacy potrafili wyciągnąć pomocną dłoń. To jest coś nieprawdopodobnego, na co zdobyli się rodacy – mówił Prezydent.

W jakim momencie jesteśmy teraz? - Teraz trzeba będzie odbudowywać, miejmy nadzieję że będziemy odbudowywać wzrost. Polacy jakoś ten trudny moment przetrzymają – mówił Andrzej Duda. Prezydent odniósł się do relacji z naszymi sąsiadami: - Gdy jesteśmy razem, wspólnie prowadzimy politykę, jesteśmy skuteczni. Gdy spojrzymy na historię, gdy byliśmy razem, Moskwa nie była nam straszna. Andrzej Duda mówił, że pieniądze zamiast na służbę zdrowia i edukację muszą zostać przeznaczone na uzbrojenie, co oczywiście jest przykre, ale taka jest rzeczywistość.

Apelował do biznesu, by rozwijał swoją działalność w państwach bałtyckich, a także w naszym regionie Europy. Mówił, że taki postulat pojawia się często podczas jego spotkań z przedstawicielami tych państw. Według niego, Polacy są w stanie tam działać, gdyż są przyzwyczajeni di pracy w trudnych warunkach, potrafią wymyśleć rozwiązania na sytuacje trudne. - Jesteśmy w przełomowym momencie, w którym zaczyna się odbudowa – mówił Prezydent.

W spotkaniu „Krynica Forum ’22 – Wzrost i Odbudowa” uczestniczy kilkuset gości, którzy dyskutują o najważniejszych wyzwaniach w polityce i gospodarce. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do piątku. Organizatorem Forum jest Instytut Kościuszki. sk