Krynica Forum. Dyskusja o kształcie świata

19 października rozpocznie się pierwsza edycja Krynica Forum. Konferencja to odpowiedź na dynamiczne zmiany na scenie globalnej, także te wywołane pandemią COVID-19 oraz trwającą agresją Rosji na Ukrainę.

Hasłem tegorocznej edycji Forum jest „Wzrost i Odbudowa”. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację jasnym jest, że z jednej strony musimy pamiętać wciąż o motorach, które będą napędzać gospodarkę i zapewniać jej rozwój, a z drugiej szukać narzędzi do wsparcia powojennej odbudowy Ukrainy – mówił Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki, który jest organizatorem wydarzenia.

Krynica Forum to międzynarodowe wydarzenie łączące biznes, politykę i świat nauki. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa, społecznej spójności oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie dogodnych warunków do nieskrepowanej wymiany myśli, merytorycznego sporu, dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz synergia i umacnianie relacji pomiędzy decydentami i liderami.