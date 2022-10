OZE? Ozdoba: Mam nadzieję, że dojdzie do rewizji założeń odejścia od węgla

Mam nadzieję, że dojdzie do pewnej rewizji założeń odejścia od węgla - powiedzia minister Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – jak regulacje rynkowe chronią przed obecnym kryzysem i jak powinny działać w przyszłości, by ułatwić transformację energetyczną w ramach unijnej polityki klimatycznej” podczas II. Zielonego Forum wGospodarce.pl

Czy rola państwa w obecnym kryzysie jest ważna i czy państwo dobrze wypełnia swoją rolę?

Zmiany regulacji ustawowych mają na celu minimalizację tych negatywnych skutków. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że okres najbliższy będzie najcięższy. Interwencja państwa wydaje się tu niezbędną - mówił minister Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. - Rola państwa jest tu bardzo ważna, tak samo rola UE. (…) Nasze działania świadczą o tym, że podeszliśmy do tego w sposób odpowiedzialny. Natomiast jeśli spojrzeć na to, co się działo wcześniej, w szerszym horyzoncie czasowym, to mogę powiedzieć, że nie do końca zrobiono wszystko, co można było zrobić. Powinniśmy reagować mocniej np. na kwestie obciążenia energii ETS - ocenił.

Mam nadzieję, że dojdzie do pewnej rewizji założeń odejścia od węgla. Nie jest tajemnicą, ze pewne mocne środowiska protestowały przeciwko budowie elektrowni atomowej. Jeśli teraz na naszych oczach Niemcy włączają elektrownie węglowe, to znaczy, że dzieje się ważny zwrot w tej sprawie - zaznaczył tez minister Ozdoba. - Pamiętajmy, że Europa wchodzi w gigantyczny kryzys finansowy. Problemy surowcowe, pytanie czy Fit for 55 będzie wstrzymany, czy całkowicie wyłączony. Zmiana na scenach europejskich świadczy o tym, że właśnie następuje odrzucenie pewnych politycznych wizji właśnie - dodał.