PKN ORLEN wybuduje kolejne trzy stacje tankowania wodoru

Trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru zbudowane zostaną przez PKN ORLEN w Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach. Umowa dotycząca realizacji inwestycji podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To kolejny realny krok na drodze do wdrożenia kompleksowej strategii wodorowej koncernu. Jej flagowym projektem jest „Hydrogen Eagle”, który ostatnio otrzymał pozytywną decyzję notyfikacyjną Komisji Europejskiej w ramach programu IPCEI (Important Project of Common European Interest) Hy2Use i jako jedyny polski projekt znalazł się w elitarnym gronie 35 projektów z 13 państw europejskich.

Realizacja wodorowej strategii PKN ORLEN nabiera tempa. Chcemy być liderem transformacji na rynku Europy Środkowej, wytwarzając i dostarczając zero i niskoemisyjny wodór jako paliwo alternatywne dla sektora transportu. Naszą ambicją jest wdrażanie rozwiązań opartych na zaawansowanych i przyjaznych środowisku technologiach. To jeden z obszarów dla dywersyfikacji przychodów budowanej przez nas multienergetycznej firmy. Zdecydowane wejście na rynek wodoru i umacnianie pozycji lidera przez PKN ORLEN jest efektem naszej wizji transformacji energetycznej, którą od kilku lat konsekwentnie realizujemy. Tylko silny, duży koncern ma potencjał do tego, żeby jednocześnie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i wdrażać najnowocześniejsze technologie na poziomie europejskim – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

PKN ORLEN skutecznie dywersyfikuje działania w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania na realizację swoich ambitnych celów. Nowe stacje wodorowe PKN ORLEN w Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach zostaną zbudowane dzięki wsparciu finansowemu z programu Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, a stacje w Poznaniu i Katowicach dodatkowo otrzymały dofinansowanie z unijnego programu CEF Transport Blending Facility w ramach projektu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland (Phase I)”. Uruchomienie stacji w Katowicach i Poznaniu planowane jest w drugiej połowie 2023r., a w Wałbrzychu z początkiem 2025r.

Z kolei we wrześniu br. PKN ORLEN otrzymał decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w kwocie ponad 60 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility na budowę ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. Zostaną one oddane do użytku w połowie 2025 roku. Wszystkie te stacje będą ogólnodostępne i czynne całą dobę. Zostaną przystosowane do zasilania autobusów komunikacji publicznej, ale wodór będą mogły tankować również samochody osobowe, a docelowo także pojazdy ciężarowe.

Zgodnie ze strategią wodorową Grupy ORLEN do 2030 roku, w Europie centralnej powstanie ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego (w Polsce takich stacji będzie ok. 57, w Czechach 28, a na Słowacji 26). Dostawy wodoru na stacje będą możliwe dzięki wybudowaniu do 2030 roku europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Do 2030 roku Grupa ORLEN na inwestycje w wodór przeznaczy ok. 7,4 mld zł.

Przygotowany przez PKN ORLEN projekt „Hydrogen Eagle” pozwoli na zbudowanie w Polsce kompleksowej infrastruktury do produkcji i dystrybucji nisko i zeroemisyjnego wodoru. Projekt ten wpisuje się w międzynarodową mapę inicjatyw i jest nieodzownym elementem budowy wodorowych korytarzy transportowych Północ-Południe oraz Wschód-Zachód. W ramach IPCEI powstała m.in. inicjatywa budowy transgranicznych korytarzy umożliwiających swobodny wodorowy transport kołowy i kolejowy. Polska ze względu na swoje położenie odgrywa tu kluczową rolę.

PR/RO